MLC वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के 'दलबदल' के खिलाफ सभापति लेंगे फैसला? जन सुराज ने की शिकायत
BIHAR MLC DEFECTIONS: जन सुराज ने सभापति से वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की MLC सदस्यता रद्द करने की मांग की है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : November 2, 2026 at 3:19 PM IST
पटना: निर्दलीय विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी में कथित तौर पर शामिल होने का मामला गरमाता जा रहा है. दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग हो रही है. आज जन सुराज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात की है और दोनों को अयोग्य करार देने की मांग की.
प्रशांत किशोर की टीम है आक्रमक
जनसुराज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात की है. प्रतिनिधिमंडल ने दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर सभापति के समक्ष अपनी बात रखी. इस दौरान रामबली चंद्रवंशी, किशोर कुमार मुन्ना और पार्थ सारथी समेत अन्य सदस्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के दौरान दो विधान पार्षदों के द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के मामले को उठाया गया.
"हम लोगों ने लीगल पॉइंट पर विधान परिषद के सभापति को आवेदन दिया है और पार्टी की ओर से आपत्ति जताई है. दल बदल विरोधी कानून के तहत दोनों विधान पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. विधान परिषद के सभापति की ओर से हम लोगों को सकारात्मक आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी."- पार्थ सारथी, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
दोनों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए
पूर्व विधान पार्षद और जनसुराज पार्टी के नेता रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि राहुल राज और वंशीधर ब्रजवासी ने किस तरीके से भाजपा की सदस्यता ली, उसे पूरे देश ने देखा है, यह संविधान का पूरे तौर पर उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि अतीत में मेरी भी सदस्यता गई थी और मैं नियम कानून बेहतर तरीके से जानता और समझता हूं.
"हम लोगों ने पार्टी की ओर से विधान परिषद के सभापति रामवचन राय को आवेदन दिया है और दोनों नेताओं की सदस्यता खत्म करने की मांग की है. 48 घंटे के भीतर भाजपा ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दे दी. हम उम्मीद करते हैं कि सभापति की ओर से हमें शीघ्र न्याय मिलेगा. इस मामले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं और कानूनी लड़ाई हो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं."- रामबली चंद्रवंशी, नेता, जन सुराज पार्टी
किशोर कुमार मुन्ना ने क्या कहा?
वहीं, जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना ने कहा, 'भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड को धोखा दिया है. निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर जिताया और कुछ ही घंटे में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया. हम लोगों ने विधान परिषद के सभापति से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है.'
क्या है मामला?
दरअसल, तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले वंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन सीट से एमएलसी बनने वाले राहुल राज ने भाजपा की सदस्यता ले ली थी. हालांकि बाद में इन लोगों ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है. आरजेडी ने भी दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.
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