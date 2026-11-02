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MLC वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के 'दलबदल' के खिलाफ सभापति लेंगे फैसला? जन सुराज ने की शिकायत

जन सुराज ने सभापति रामवचन राय से शिकायत की ( ETV Bharat )

प्रशांत किशोर की टीम है आक्रमक

जनसुराज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात की है. प्रतिनिधिमंडल ने दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर सभापति के समक्ष अपनी बात रखी. इस दौरान रामबली चंद्रवंशी, किशोर कुमार मुन्ना और पार्थ सारथी समेत अन्य सदस्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के दौरान दो विधान पार्षदों के द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के मामले को उठाया गया.