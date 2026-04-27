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प्रशांत किशोर को फिर लगा झटका, मुखिया संघ की अध्यक्ष जन सुराज छोड़कर JDU में शामिल

उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता: जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने स्मिता चौरसिया और उनकी अन्य महिला साथियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई. इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि स्मिता चैरसिया कई वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही हैं. पश्चिमी चंपारण जिले में उनका मजबूत जनाधार है.

मुखिया संघ की अध्यक्ष जेडीयू में शामिल: जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से संगीता देवी, फेतों देवी, अमना खातून और प्रियंका देवी शामिल रहीं. वहीं, स्मिता चैरसिया ने कहा, 'नीतीश कुमार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर ही जदयू में आने का फैसला लिया.'

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?: उमेश कुशवाहा ने कहा कि स्मिता चौरसिया के पार्टी में शामिल होने से जिले का संगठन और अधिक सशक्त एवं सक्रिय होगा. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सर्वांगीण विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उससे समाज का हर वर्ग सकारात्मक रूप से प्रभावित है. विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण का 'नीतीश माॅडल' पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन चुका है.

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के भविष्य निशांत कुमार की दूरदर्शी सोच से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जदयू के प्रति जनसमर्थन दिनों दिन बढ़़ रहा है. आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे.

"स्मिता चौरसिया और उनकी महिला साथियों का जदयू में स्वागत करते हैं. उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी. पार्टी में उनका स्वागत करते हैं साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

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