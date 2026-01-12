ETV Bharat / state

JDU ज्वाइन करेंगे RCP सिंह? कहा- खरमास खत्म होने का इंतजार करिये

जेडीयू ज्वाइन करेंगे आप?: इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पटेल परिवार चाहता हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ आ जाएं. इस पर आरसीपी सिंह ने कहा कि हमदोनों अलग कहां हैं. किसने कहा कि हमलोग दो हैं? हम लोग एक ही हैं. 25 वर्षों का हमलोगों का संबंध रहा है. हम दोनों एक-दूसरे के बेहतर जानते हैं. जहां तक जेडीयू ज्वाइन करने का सवाल है तो खरमास खत्म होने का इंतजार करिए, पता चल जाएगा.

एक ही कार्यक्रम में दोनों पहुंचे: दरअसल, पटेल परिवार की ओर से पटना में चूड़ा-दही भोज का आयोजन किया गया था. जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भी शामिल हुए. हालांकि दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई लेकिन आरसीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पहले भी वह यहां आते रहे हैं. बिहार के लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं. पटेल समाज ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ मुझे भी निमंत्रण दिया तो मैं आ गया.

"आपको कहां से लगता है कि हमलोग दो हैं. हमलोग तो एक ही हैं ना जी. हम उनके (नीतीश कुमार) साथ 25 वर्षों तक रहे. जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? जहां तक खरमास बाद जेडीयू ज्वाइन करने का सवाल है तो ये आपको पता चलेगा."- आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह नेता, जन सुराज पार्टी

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (ETV Bharat)

जेडीयू प्रवक्ता ने कसा तंज: वहीं, आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि पार्टी में वापसी पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा लेकिन एक बात साफ है कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना भारी है कि मुसीबत में आदमी को एक ही नाम याद आता है कि मुख्यमंत्री की संगति पकड़ लें.

"इस संबंध में तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेता है. नीतीश कुमार जी के साथ एक बार अगर रह गए तो दर्द-ए-बयां तो होता रहेगा. नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि हर संकट और मुसीबत में, राजनीति में नेपथ्य में जाने के बाद एक ही आदमी का नाम नजर आता है कि नीतीश कुमार जी की संगति पकड़ लें."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह (ETV Bharat)

जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं आरसीपी: पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके 67 वर्षीय आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ही राजनीति में लाया था. जेडीयू में उनको संगठन महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद मिला. वह राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बने. बाद में नीतीश कुमार से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी. कुछ समय के लिए बीजेपी में गए लेकिन फिर अपनी पार्टी बना ली. वहीं विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी 'आप सबकी आवाज' का प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में विलय कर दिया.

प्रशांत किशोर का साथ छोड़ सकते हैं आरसीपी सिंह (ETV Bharat)

आरसीपी की बेटी लड़ी थीं विधानसभा चुनाव: हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ने आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को नालंदा की अस्थावां सीट से उम्मीदवार बनाया था लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था. 15,962 वोट लाकर वह तीसरे नंबर पर रहीं थी. जेडीयू के जितेंद्र कुमार 90,542 वोट लाकर विजयी रहे, जबकि आरजेडी के रविरंजन कुमार 49,834 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे.

