अनंत सिंह ने जिसके लिए बगावत की है, जानिए कौन हैं वो 'अनुज सिंह'? राइफल रखने के हैं शौकीन
बाहुबली अनंत सिंह के समर्थन से गदगद अनुज सिंह, बोले-इस बार ढह जाएगा 18 साल का किला! रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 17, 2026 at 6:33 PM IST
नवादा : बिहार में आगामी 23 अक्टूबर को विधान परिषद (MLC) की 8 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. भले ही इस चुनाव में आम मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता और केवल पंजीकृत स्नातक व शिक्षक ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा इसमें पूरी तरह दांव पर लगी है. इस पूरे चुनाव में सबसे हाई-प्रोफाइल और दिलचस्प मुकाबला पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (पटना, नालंदा और नवादा) में देखने को मिल रहा है.
यहां एनडीए समर्थित जदयू के निवर्तमान एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है. अनंत सिंह द्वारा अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का विरोध कर जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह को खुला समर्थन देने से पूरा चुनावी समीकरण बदल गया है.
अनुज सिंह को विस्तार से समझिए
ऐसे में सबके मन में सवाल उठाता है कि आखिर अनुज सिंह कौन हैं जिसके लिए अनंत सिंह ने बगावत कर डाली है. दरअसल, अनुज सिंह शिक्षाविद् हैं. नवादा में स्कूल भी चलाते हैं. लगभग 5 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं. लाइसेंसी हथियार भी रखते हैं. उनके खिलाफ नवादा के महिला थाना में एक मामला भी दर्ज है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह नवादा से जन सुराज के प्रत्याशी थे. इस दौरान ही उन्होंने हलफनामा में यह सभी जानकारी दी थी. हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
बेबाकी से रखी अपनी बात
ऐसे में जब पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर सियासी गहमागहमी है, तो ईटीवी भारत ने जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने नीरज कुमार के 18 साल के कार्यकाल से लेकर अनंत सिंह के समर्थन तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी.
शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र से राजनीति में कदम रखने वाले डॉ. अनुज सिंह का मानना है कि आज के दौर में समाज के कल्याण के लिए पढ़े-लिखे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोगों का राजनीति में आना बेहद जरूरी है. ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके.
'नीरज कुमार ने MLC के रूप में कोई काम नहीं किया'
जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार के 15 से 18 सालों के लंबे वर्चस्व को तोड़ने के सवाल पर डॉ. अनुज सिंह ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को हराना मुश्किल होता है, जिसने धरातल पर काम किया हो. नीरज कुमार ने अपने 18 साल के कार्यकाल में पटना, नालंदा और नवादा के लिए कुछ भी नहीं किया.
''नीरज कुमार ने कभी स्नातकों के रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, पुस्तकालय या मुफ्त कोचिंग के लिए सदन में आवाज नहीं उठाई. यहां तक कि जब नीट की छात्रा की हत्या हुई या बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए, तब भी वे पूरी तरह खामोश रहे. जिस तरह हाल ही में बांकीपुर में मतदाताओं का मूड बदलने से वर्षों पुराना किला आसानी से ढह गया, ठीक उसी तरह पटना स्नातक क्षेत्र में भी नीरज कुमार का 18 साल पुराना किला इस बार बड़ी आसानी से ध्वस्त हो जाएगा.''- डॉ. अनुज सिंह, जन सुराज प्रत्याशी
10,000 स्नातक युवाओं को रोजगार का वादा
अपनी चुनावी प्राथमिकताओं का खाका पेश करते हुए डॉ. अनुज सिंह ने स्पष्ट किया कि उनकी सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता स्नातक युवाओं को रोजगार दिलाना है. उन्होंने वादा किया कि यदि इस चुनाव में उनकी और जन सुराज पार्टी की जीत होती है, तो वे पटना, नालंदा और नवादा जिलों में कम से कम 10,000 स्नातक युवाओं के लिए हर हाल में रोजगार की व्यवस्था करेंगे. इसके अलावा, उनकी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारी भत्ता है.
''जो युवा ग्रेजुएशन करने के बाद पिछले 10 सालों से बेरोजगार बैठे हैं और सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पाई है, उनके लिए वे सरकार से 5,000 से 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे. चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद के पहले ही सत्र में स्नातकों की आवाज बुलंद करेंगे और तीनों जिलों में 'स्नातक भवन' तथा आधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण की मांग को मजबूती से रखेंगे.''- डॉ. अनुज सिंह, जन सुराज प्रत्याशी
स्वच्छ राजनीति की बात करने वाली जन सुराज पार्टी को बाहुबली विधायक अनंत सिंह का समर्थन मिलने और विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के केस को रफा-दफा करने से जुड़े तीखे सवाल पर डॉ. अनुज सिंह ने खुलकर अपना पक्ष रखा. दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े कयासों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया है.
अनंत सिंह 'बहुत अच्छा इंसान'
डॉ. अनुज ने कहा कि चुनाव मैदान में उतरने के बाद उन्होंने जदयू, एनडीए और महागठबंधन समेत सभी दलों के नेताओं से जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर मदद की अपील की थी. उनके अनुसार, कई बड़े नेता अंदरखाने उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि अनंत सिंह ने खुलकर सामने आकर समर्थन दिया है.
उन्होंने अनंत सिंह को एक 'बहुत अच्छा इंसान' बताते हुए कहा कि उनके साथ आने से उन्हें और पार्टी को भारी मजबूती मिल रही है, यह कोई मजबूरी नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई अच्छा इंसान आगे बढ़कर समर्थन करता है, तो इसमें उनके या पार्टी के नजरिए से कुछ भी गलत नहीं है.
"ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे नीरज बाबू ने ठगा नहीं''
अनंत सिंह और नीरज कुमार की अदावत पर बोलते हुए डॉ. अनुज सिंह ने जदयू प्रत्याशी के व्यवहार और वाणी पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने आम जनता के बीच प्रचलित एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र में लोग कहते हैं. "ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे नीरज बाबू ने ठगा नहीं''! उन्होंने कहा कि नीरज कुमार अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते और हमेशा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.
''नीरज कुमार को अपने बोलचाल और विचार-व्यवहार में शालीनता लानी चाहिए. उन्होंने बड़े-बड़े नेताओं से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके कई वीडियो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं. जब किसी नेता का विचार, व्यवहार और काम अच्छा नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से लोग उसका कड़ा विरोध करते हैं.''- डॉ. अनुज सिंह, जन सुराज प्रत्याशी
'प्रशांत किशोर बहुत बड़े विचारक'
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भूमिका पर डॉ. अनुज सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर आज के दौर में केवल एक चुनावी रणनीतिकार या राजनेता ही नहीं हैं, बल्कि वे एक बहुत बड़े विचारक भी हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सम्मान जताते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने बिहार के विकास के लिए अच्छा काम किया है और उनका योगदान सराहनीय है, लेकिन राजनीति में हर किसी का एक समय होता है.
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