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अनंत सिंह ने जिसके लिए बगावत की है, जानिए कौन हैं वो 'अनुज सिंह'? राइफल रखने के हैं शौकीन

अनंत सिंह ( ETV Bharat )

नवादा : बिहार में आगामी 23 अक्टूबर को विधान परिषद (MLC) की 8 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. भले ही इस चुनाव में आम मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता और केवल पंजीकृत स्नातक व शिक्षक ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा इसमें पूरी तरह दांव पर लगी है. इस पूरे चुनाव में सबसे हाई-प्रोफाइल और दिलचस्प मुकाबला पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (पटना, नालंदा और नवादा) में देखने को मिल रहा है.

यहां एनडीए समर्थित जदयू के निवर्तमान एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है. अनंत सिंह द्वारा अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का विरोध कर जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह को खुला समर्थन देने से पूरा चुनावी समीकरण बदल गया है.