गोपालगंज सीट पर जन सुराज को झटका, डॉ शशि शेखर ने नाम वापस लिया
गोपालगंज विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी डॉ शशि शेखर ने नामांकन वापस ले लिया है.
Published : October 21, 2025 at 3:42 PM IST
गोपालगंज: बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग से पहले जन सुराज को बड़ा झटका लगा. गोपालगंज सीट से नामांकन करने वाले डॉ. शशि शेखर ने नामांकन वापस ले लिया है. डॉ. शशि शेखर सिन्हा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय लेने की बात कही है, हालांकि इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.
"अधिक उम्र और स्वास्थ्य कारणों से मैं अपना नामांकन वापस ले लिया, अपनी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनके साथ हूं. मेरी उम्र भी अधिक हो गई है, जिसके कारण चुनाव लड़ पाना संभव नहीं दिख रहा है." -डॉ. शशि शेखर, जन सुराज नेता
एनडीए और महागठबंधन का रास्ता साफ: शशि शेखर के नामांकन वापस लेने का फैसला को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक डॉ साहब को क्या हो गया. क्या स्वास्थ्य कारणों से ऐसा फैसला लिया या मामला कुछ और है. फिलहाल उनके द्वारा लिए गई इस फैसले के बाद एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों का रस्ता साफ हो गया है.
फैसले से लोग हैरान: 76 वर्षीय डॉ. सिन्हा गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे. उन्हें अपनी लोकप्रियता तथा लंबे सेवाकाल के कारण जन सुराज ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अचानक उनके द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद हर कोई सोच में पड़ा हुआ है. कल तक जीत के दावे करते थे, लेकिन अब वे चुनावी मैदान से खुद को बाहर कर लिया है.
एकजुटता पर सवाल: हालांकि सूत्रों की मानें तो पार्टी के भीतर के मतभेदों की ओर इशारा करती है. फिलहाल घटना जन सुराज पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों द्वारा पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. एक वरिष्ठ चिकित्सक का चुनाव मैदान से हटना पार्टी की रणनीति और आंतरिक एकजुटता पर सवाल खड़ा करता है.
कौन हैं शशि शेखर: डॉ. शशि शेखर गोपालगंज के ही रहने वाले हैं. एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले शशि शेखर लंबे समय से स्थानीय स्तर पर सक्रिय चिकित्सक के रूप में काम करते हैं. मरीजों का इलाज करने के साथ साथ समाजाकि कार्यों में भी लगे रहते हैं.
पहली सूची पार्टी ने उम्मीदवार बताया था: गोपालगंज सदर विधानसभा सीट के लिए जन सुराज ने 9 अक्टूबर को पहली सूची में ही डॉ. शशि शेखर को उम्मीदवार बनाया था. पार्टी इन्हें नये और प्रभावशाली चेहरे मानती थी, लेकिन अब डॉ. साहब चुनावी मैदान से बाहर हैं.
