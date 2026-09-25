जन शिकायत समाधान कार्यक्रमः 103 मामले में 72 का मौके पर निपटारा, 53 गुम मोबाइल धारकों को सौंपे
रांची जिला के विभिन्न थाना और ओपी में पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 7:37 PM IST
रांचीः आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान और पुलिस तक उनकी सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रांची जिले के विभिन्न थाना और ओपी में शुक्रवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों से लेकर थाना प्रभारियों तक ने लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही शिकायतों के समाधान की कार्रवाई की.
एसएसपी भी हुए शामिल
जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत एसएसपी रांची ने स्वयं कोतवाली थाना पहुंचकर आम लोगों से मुलाकात की. वहीं, पुलिस अधीक्षक नगर ने बरियातू थाना, पुलिस अधीक्षक यातायात ने धुर्वा थाना और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने ओरमांझी थाना में लोगों की शिकायतें सुनीं.
इसके अलावा रांची जिला के सभी पुलिस उपाधीक्षकों ने पूर्व निर्धारित थानों में मौजूद रहकर लोगों से बातचीत की. संबंधित थाना और ओपी प्रभारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में आम लोगों की शिकायतें दर्ज कर उनके त्वरित निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की.
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को जिला के विभिन्न थाना और ओपी में फरियादियों से करीब 103 मामले और आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से 72 मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया. शेष मामलों में भी संबंधित अधिकारियों की ओर से जांच और कार्रवाई की जा रही है.
छह मामलों में प्राथमिकी दर्ज
इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस के सामने कई संवेदनशील मामले भी आए. शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छह मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. अन्य मामलों में पुलिस की ओर से शिकायतों की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि जनशिकायत कार्यक्रम का उद्देश्य केवल आवेदन लेना नहीं, बल्कि शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करना है. सबसे अधिक नौ मामले कोतवाली थाना में प्राप्त हुएय अधिकारियों ने संबंधित शिकायतों को दर्ज कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की.
53 गुम मोबाइल बरामद कर धारकों को सौंपे
इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस की ओर से सीईआईआर (CEIR) पोर्टल के माध्यम से बरामद किए गए गुम मोबाइल फोन भी उनके वास्तविक धारकों को सौंपे गएय पुलिस के अनुसार, रांची पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से आम लोगों के 53 गुम मोबाइल फोन बरामद किए थे.
शुक्रवार को इन मोबाइल फोन को संबंधित मोबाइल धारकों को वापस किया गयाय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन की जानकारी दर्ज कर उन्हें ट्रैक करने में मदद मिलती है. इससे मोबाइल बरामद होने के बाद उसे उसके वास्तविक धारक तक पहुंचाने में पुलिस को सुविधा होती है.
बारिश के बीच भी जारी रहा कार्यक्रम
शुक्रवार को लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न थानों में पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनीं. पुलिस का कहना है कि मौसम खराब होने के बावजूद जनशिकायत समाधान कार्यक्रम को जारी रखा गया, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े. अधिकारियों ने थाने में ही आम लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की.
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