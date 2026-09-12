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इटावा में 90 दिन की जनसंवाद यात्रा; उद्योग और रोजगार पर रहेगा फोकस

इटावा में 90 दिन की जनसंवाद यात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: जिले में जन संवाद यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. यह यात्रा 90 दिनों तक विधानसभा क्षेत्र में प्रवास और संवाद पर केंद्रित रहेगी. यात्रा में इटावा के औद्योगिक विकास, युवाओं के लिए रोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे. भाजपा कार्यकर्ता और इंजीनियर आशीष प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि संवाद के जरिए क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को समझकर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा. यात्रा के दौरान जनता से सीधे संवाद कर स्थानीय विकास और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. भाजपा नेता आशीष प्रताप सिंह चौहान. (Video Credit: ETV Bharat) इंजीनियर आशीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि यह क्षेत्र संवाद का कार्यक्रम है. 90 दिन विधानसभा क्षेत्र में प्रवास रहेगा. सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों पर संवाद रहेगा. उद्योग और लघु उद्योग कैसे स्थापित किए जाएं, इस पर संवाद होगा. आशीष प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि इटावा के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और लघु उद्योग स्थापित करने के अवसर मिलें, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा. विशेष तौर पर युवाओं पर फोकस है. इटावा औद्योगिक क्षेत्र की राह देख रहा है, उसको हम कैसे पूरा करें, मेरा प्रयास रहेगा.