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इटावा में 90 दिन की जनसंवाद यात्रा; उद्योग और रोजगार पर रहेगा फोकस

इटावा औद्योगिक क्षेत्र की राह देख रहा है, उसको कैसे पूरा करना है, यह प्रयास रहेगा.

इटावा में 90 दिन की जनसंवाद यात्रा.
इटावा में 90 दिन की जनसंवाद यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:56 AM IST

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इटावा: जिले में जन संवाद यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. यह यात्रा 90 दिनों तक विधानसभा क्षेत्र में प्रवास और संवाद पर केंद्रित रहेगी. यात्रा में इटावा के औद्योगिक विकास, युवाओं के लिए रोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे.

भाजपा कार्यकर्ता और इंजीनियर आशीष प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि संवाद के जरिए क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को समझकर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा. यात्रा के दौरान जनता से सीधे संवाद कर स्थानीय विकास और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

भाजपा नेता आशीष प्रताप सिंह चौहान. (Video Credit: ETV Bharat)

इंजीनियर आशीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि यह क्षेत्र संवाद का कार्यक्रम है. 90 दिन विधानसभा क्षेत्र में प्रवास रहेगा. सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों पर संवाद रहेगा. उद्योग और लघु उद्योग कैसे स्थापित किए जाएं, इस पर संवाद होगा.

आशीष प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि इटावा के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और लघु उद्योग स्थापित करने के अवसर मिलें, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा. विशेष तौर पर युवाओं पर फोकस है. इटावा औद्योगिक क्षेत्र की राह देख रहा है, उसको हम कैसे पूरा करें, मेरा प्रयास रहेगा.

औद्योगिक विकास को इटावा की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

उद्योग और रोजगार पर रहेगा फोकस.
उद्योग और रोजगार पर रहेगा फोकस. (Photo Credit: ETV Bharat)

उनका जोर इटावा की जीडीपी बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी रहेगा. यह यात्रा युवाओं को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करेगी. कई छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं.

आशीष प्रताप सिंह चौहान ने अपने कॉरपोरेट क्षेत्र के अनुभव को भी इटावा के औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए कहा कि लंबे समय तक इंजीनियर के तौर पर बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद अब उन्होंने इटावा की सेवा को प्राथमिकता दी है.

इंजीनियर आशीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि समझता हूं कि इटावा विधानसभा क्षेत्र में जो औद्योगिक कमी है, उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल, जन संवाद यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं.

अब देखने वाली बात होगी कि 90 दिनों के इस संवाद कार्यक्रम में जनता की प्रमुख समस्याएं क्या सामने आती हैं और इटावा के औद्योगिक विकास व रोजगार को लेकर यह यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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