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पलामू डीसी हर बुधवार लगाएंगे जन समाधान दिवस, लोगों की समस्याओं का होगा निदान

पलामू डीसी प्रत्येक बुधवार को जन समाधान दिवस लगाएंगे. जिसमें आम लोगों की समस्याओं को निदान किया जाएगा.

Palamu DC Dilip Pratap Singh Shekhawat
पलामू के नए डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 1:47 PM IST

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पलामू: जिला प्रशासन हर बुधवार के दिन जन समाधान दिवस का आयोजन करेगा. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जन समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे और इसमें प्रमुख विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे. इससे पहले पलामू डीसी के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया जाता था.

जन समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे डीसी

पलामू के नए डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने इसकी जगह अब जन समाधान दिवस आयोजन करने का निर्णय लिया है. जन समाधान दिवस के दिन डीसी खुद बैठेंगे. इनके साथ राजस्व, विकास और पुलिस से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे. जन समाधान दिवस को लेकर पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.

जानकारी देते डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत (Etv bharat)

समस्याओं की होगी समीक्षा: दिलीप प्रताप सिंह शेखावत

डीसी ने बताया कि अब हर बुधवार को जन समाधन दिवस का आयोजन होगा. जन समाधान दिवस में आने वाली समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और जिला प्रशासन की कोशिशों के तहत त्वरित इसका निष्पादन किया जाए. वैसे मामले, जो न्यायालय से संबंधित है, उसे संबंधित व्यक्ति को जानकारी दी जाएगी. वैसे अधिकारी और कर्मी जो मामले को लंबित रखेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. प्रत्येक महीने जन समाधान दिवस में आने वाले शिकायतों की समीक्षा की जाएगी.

फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन आम लोगों की समस्याओं की समाधान के प्रति कटिबद्ध है. वैसे मामलों की भी समीक्षा की जाएगी जो फर्जी हैं. फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी निगरानी रखी जाएगी. पलामू जिला सूचना जनसंपर्क विभाग को जन समाधान दिवस के लिए नोडल बनाया गया है.

पानी और ट्रैफिक की समस्या पर जिला प्रशासन की है नजर

डीसी ने बताया के जिला प्रशासन पानी एवं ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर भी गंभीर है. शहर में लगने वाले स्ट्रीट वेंडर वाले ठेले शिफ्ट किए जाएंगे. ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके. स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह चिन्हित की गई हैं, वहां भी शिफ्ट किया जाएगा. पूरे मामले में नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर जिला प्रशासन कार्य करेगी. डीसी ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर भी प्रशासन गंभीर है और विभाग के साथ समीक्षा बैठक रखी गई है.

SIR और जनगणना को लेकर जिला प्रशासन तैयार

पलामू डीसी ने कहा कि जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी समीक्षा की जा रही है. साथ ही भीषण गर्मी में लोगों को सावधान रहने की अपील की जा रही है. मीडिया के द्वारा किसी की सवाल के जवाब में डीसी ने कहा कि एसआइआर और जनगणना को लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है. जिला प्रशासन पारदर्शिता के साथ कार्य को पूरा करेगा.

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पलामू के डीसी
JAN SAMADHAN DIWAS IN PALAMU

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