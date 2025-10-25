ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में 'बदलाव' की आहट: गृह मंत्री विजय शर्मा ने लगाई जन चौपाल

गृह मंत्री विजय शर्मा ने लगाई जन चौपाल: कच्चापाल में जन चौपाल लगाकार विजय शर्मा ने लोगों से इलाके के विकास कार्यों को लेकर बातचीत की. इस मौके पर विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में बने पक्के मकानों का उदघाटन भी किया. जिन लोगों को पक्का मकान मिला है उनसे बातचीत भी की. गोंडी भाषा में लाभ लेने वाली महिलाओं ने शासन की योजना की तारीफ की.

नारायणपुर: डिप्टी सीएम और गृहमंत्री का प्रभार संभाल रहे विजय शर्मा आज अबूझमाड़ पहुंचे. विजय शर्मा ने यहां पंचायत भवन के सामने आम पेड़ के नीच चौपाल लगाकर इलाके में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी जनता से ली. डिप्टी सीएम ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर हम दम लेंगे.

पीएम जनमन आवास योजना: लाभार्थियों ने बताया कि वो पहले कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे लेकिन शासन की योजना का लाभ मिलने के बाद वो पक्के मकान में रह रहे हैं. अब बारिश और गर्मी में उनको दिक्कत नहीं होती. डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों के साथ तस्वीर अपनी तस्वीर भी ली. विजय शर्मा ने कहा कि यह बदलाव का वक्त है. तेजी से बस्तर बदल रहा है. लोगों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव आ रहा है.

राजस्व सर्वे पर सरकार का जोर: जन चौपाल में डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों से राजस्व सर्वे से जुड़ने और इसे कराकर शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आग्रह किया. विजय शर्मा ने चौपाल में मौजूद जन प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द ग्राम सभा आयोजित कर राजस्व सर्वे का कार्य पूरा किया जाए.

नक्सलवाद पर सख्त संदेश: गृह मंत्री ने नक्सलियों के लगातार हो रहे आत्मसमर्पण का स्वागत करते हुए कहा, नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, वे हजारों लोगों की जान की सुरक्षा कर रहे हैं. जल्द ही अबूझमाड़ और पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा. यदि कोई नक्सली मुख्यधारा में नहीं आता है, तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रहेगी और आगामी मार्च 2026 से पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति संभव है.

रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्या मंदिर आश्रम में कार्यक्रम: विकास और सुरक्षा पर बात करने के बाद विजय शर्मा ने कच्चापाल के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्या मंदिर आश्रम में एक महत्वपूर्ण आयोजन में हिस्सा लिया. विजय शर्मा ने आश्रम में बच्चों को मिल रही सुविधाओं पर शिक्षा पर चर्चा की. इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, उपाध्यक्ष प्रताप मांडवी, जनपद ओरछा उपाध्यक्ष मंगडू नरेटी, अबूझ माडिया समाज अध्यक्ष रामजी ध्रुव, बस्तर आईजी सुन्दर पी, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई और जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.