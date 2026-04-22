इटावा में ‘नारी शक्ति वंदन’ के समर्थन में जन आक्रोश रैली
महिला आरक्षण बिल पर विपक्षी दलों द्वारा सदन में अपनाए गए रवैये के विरोध में इटावा में रैली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 7:05 PM IST
इटावा: भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को इटावा में ‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर महिला आरक्षण बिल ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की.
यह पदयात्रा विपक्षी दलों द्वारा सदन में बिल के प्रति अपनाए गए रवैये के विरोध में आयोजित की गई थी. महिलाओं ने शहर की सड़कों पर रैली निकाल कर विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार नारेबाज़ी की और केंद्र सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का समर्थन किया.
इस पदयात्रा का नेतृत्व सरिता भदौरिया और भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने किया, रैली के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, प्रतिभागियों का कहना था कि महिला आरक्षण बिल देश की आधी आबादी को राजनीति में भागीदारी का अवसर देता है, लेकिन विपक्षी गठबंधन द्वारा इसे प्रभावी ढंग से लागू होने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे महिलाओं में नाराज़गी है.
सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा, विपक्ष के विरोध के चलते देश की महिलाएं आक्रोशित हैं, उन्होंने कहा, “जिस तरीके से सदन में इस बिल को क्रियान्वित होने से रोका गया, उससे हमारी बहनें दुखी, क्रोधित और आक्रोशित हैं. आज इटावा में हमारी बहनों और नौजवान साथियों ने सड़कों पर उतरकर अपने भाव व्यक्त किया है. आगे भी यह विरोध जारी रहेगा और जो लोग इस बिल को रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हें आने वाले समय में देश की जनता करारा जवाब देगी.
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और महिला सशक्तिकरण के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाएं इस पदयात्रा में शामिल रहीं. पूरे कार्यक्रम में महिला अधिकारों के समर्थन और विपक्ष के विरोध के स्वर मुखर रहे, आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रशासन की ओर से भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं.
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