कांग्रेस के बाद विनोद आर्य के घर का जन अधिकार पार्टी और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, पुलिस से नोकझोंक
हरिद्वार में विनोद आर्य के घर का जन अधिकार पार्टी और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 4:48 PM IST
हरिद्वार: अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़ी चैट सार्वजनिक किए जाने के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आज बुधवार को जन अधिकार पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आर्य नगर स्थित विनोद आर्य के घर का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने घर के आसपास बैरिकेडिंग की. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता आर्य नगर चौक से पैदल ही विनोद आर्य के घर के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. बैरिकेडिंग हटाने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही. बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मौके से हटाया.
अंकिता भंडारी से जुड़ी चैट सार्वजनिक करने के पीछे वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है. यदि विनोद आर्य के पास चैट से जुड़ी जानकारी है तो केवल अंकिता की चैट सार्वजनिक करने के बजाय पुलकित आर्य और विनोद आर्य की भी चैट सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. साथ ही विनोद आर्य के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए.
-हेमा भंडारी, राष्ट्रीय महासचिव, जन अधिकार पार्टी-
अंकिता प्रकरण से जुड़ी चैट सार्वजनिक करने के मामले में विनोद आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के बजाय इसे प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, यूकेडी कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेंगे. मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.
-सरिता पुरोहित, यूकेडी नेता-
वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे. काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया. बता दें कि 15 नवंबर को विनोद आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता भंडारी केस से जुड़ी चैट सार्वजनिक की थी और जांच पर सवाल उठाए थे.
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