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कांग्रेस के बाद विनोद आर्य के घर का जन अधिकार पार्टी और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, पुलिस से नोकझोंक

कांग्रेस के बाद विनोद आर्य के घर का जन अधिकार पार्टी और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़ी चैट सार्वजनिक किए जाने के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आज बुधवार को जन अधिकार पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आर्य नगर स्थित विनोद आर्य के घर का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने घर के आसपास बैरिकेडिंग की. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता आर्य नगर चौक से पैदल ही विनोद आर्य के घर के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. बैरिकेडिंग हटाने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही. बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मौके से हटाया.