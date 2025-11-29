ETV Bharat / state

जन आधार नहीं, तो सरकारी अस्पताल में नहीं होगा फ्री इलाज, बाहरी राज्यों के मरीजों के लिए ये है तरीका

दस्तावेज नहीं तो, फ्री इलाज नहीं: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन आमजन को जानकारी नहीं होने के चलते कई बार अस्पतालों में उन्हें निशुल्क इलाज नहीं मिल पाता. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें, तो बड़ी संख्या में मरीज यहां इलाज कराने आते हैं. इनमें तकरीबन 10-15% मरीज ऐसे हैं, जो राजस्थान के निवासी तो हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल में निशुल्क इलाज नहीं मिल पाता. इसका प्रमुख कारण है दस्तावेज पूरे नहीं होना.

जयपुर: अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप के पास जनाधार नहीं है, तो एसएमएस समेत सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आपको पैसा देना होगा. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार जन आधार और आधार लिंक की सख्ती जरूरी है, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे.

फ्री इलाज की कई योजनाएं: सवाई मानसिंह अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा का कहना है कि हर दिन अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं और अधिकतर मरीज राजस्थान के निवासी होते हैं. सरकार ने निशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां) पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लागू कर रखी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना भी इसमें शामिल है. मां योजना से जुड़ने के लिए जन आधार या दस्तावेज काफी जरूरी हैं, तभी मरीज को निशुल्क इलाज का लाभ मिल पाता है.

ऐसे मामलो में चाहिए विशेष अनुमति: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की बात करें, तो यदि कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है और उसके दस्तावेज पूरे नहीं होते, तो फिर मजबूरन अस्पताल को पेड कैटेगरी में उसका इलाज करना पड़ता है. डॉक्टर शर्मा का कहना है कि कई बार ऐसे मरीज भी आते हैं, जिनका जनाधार तो बना हुआ है, लेकिन प्रीमियम का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया जाता. ऐसे में विशेष अनुमति के बाद ही ऐसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है. हालांकि यह काफी पेचीदा काम है. कई बार मरीज को जब दस्तावेज पूरे नहीं होने पर पेड कैटेगरी में डाला जाता है, तो उसका खर्च काफी महंगा पड़ता है.

बाहरी राज्यों के मरीजों को भी अब फायदा: इसके अलावा सवाई मानसिंह अस्पताल में राजस्थान के अलावा आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं. ऐसे में एक बड़ी राहत देते हुए ऐसे मरीजों का भी निशुल्क इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी दस्तावेज जरूरी हैं. यदि किसी व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड है, तो उसे अस्पताल में पांच लाख तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कार्ड होना जरूरी है.