ETV Bharat / state

दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका में 20 वार्डों का आरक्षण तय, कई सीनियर पार्षदों के वार्ड महिला आरक्षित

जामुल पालिका के 20 वार्डों में से 7 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 SC और 1 ST के लिए आरक्षित, 10 वार्ड अनारक्षित

Jamul ward reservation
दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका में 20 वार्डों का आरक्षण तय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले में चुनावी माहौल तेज हो गया है. भिलाई, रिसाली जैसे नगर निगम के साथ ही जामुल नगर पालिका में चुनाव होने हैं. जामुल नगर पालिका के वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया गुरुवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट में पूरी कर ली गई. कई सीनियर पार्षदों के वार्ड अब महिला आरक्षित हो गए हैं.

20 वार्डों वाली जामुल पालिका में ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 वार्ड आरक्षित किया गया है. वहीं 10 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं. सभी आरक्षित वर्गों में नियमानुसार महिला आरक्षण भी लागू किया गया है.

जामुल पालिका के 20 वार्डों में से 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरक्षण के बाद वार्डों का समीकरण समझिए

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का समीकरण

  • OBC महिला के लिए आरक्षित: वार्ड नंबर 1 (काली माता) और वार्ड नंबर 3 (लक्ष्मी पारा). यहां केवल ओबीसी वर्ग की महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकती हैं.
  • OBC मुक्त (Open): वार्ड नंबर 4 (दुर्गा मंदिर), वार्ड 7 (लीला चौक), वार्ड 8 (राम मंदिर), वार्ड 12 और वार्ड 19 (महामाया वार्ड). इन वार्डों में ओबीसी वर्ग का ही कोई भी व्यक्ति (महिला या पुरुष) चुनाव लड़ सकता है.
Jamul ward reservation
जामुल नगर पालिका के वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का समीकरण

  • ST मुक्त (Open): वार्ड नंबर 2 (मठपारा शक्ति नगर). यहां एसटी वर्ग का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है.
  • SC महिला के लिए आरक्षित: वार्ड नंबर 6 (संतोषी चौक). यहाँ केवल एससी वर्ग की महिला ही चुनाव लड़ सकती हैं.
  • SC मुक्त (Open): वार्ड नंबर 20 (शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड). यहाँ एससी वर्ग का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है.

सामान्य/अनारक्षित वर्ग (General Category) का समीकरण

  • अनारक्षित महिला (General Women): वार्ड नंबर 5 (गणेश नगर), वार्ड 10 (सुभाष नगर), वार्ड 14 (पं. दीनदयाल उपाध्याय) और वार्ड 16 (शिवपुरी). इन वार्डों में किसी भी जाति/वर्ग की केवल महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकती हैं.
  • अनारक्षित मुक्त (General Open): वार्ड नंबर 9 (महात्मा गांधी), वार्ड 11 (एसीसी कॉलोनी), वार्ड 13 (लवकुश नगर), वार्ड 15 (राजीव नगर), वार्ड 17 (देव नगर) और वार्ड 18 (महाराणा प्रताप वार्ड). इन वार्डों में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति (महिला या पुरुष) चुनाव लड़ सकता है. यह सबके लिए ओपन है.
Jamul ward reservation
आरक्षण प्रक्रिया पर राजनीतिक बयानबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रक्रिया पर राजनीतिक बयानबाजी

आरक्षण प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से हुई है. कुछ-कुछ वार्ड में 19-20 होता है, सीनियर पार्षदों के कुछ वार्ड महिला आरक्षित हो गए लेकिन यह तो भाग्य का खेल है. बाकी जो नीति बनाई गई वो पारदर्शी रही- ईश्वर ठाकुर, पालिका अध्यक्ष, बीजेपी

हम आरक्षण प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, भिलाई नगर नगम का हुआ, रिसाली का हुआ अब जामुल का हुआ कहीं भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई, जबकि गाइडलाइन जारी होनी चाहिए. हमने आपत्ति भी लगाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई- सरोजिनी चंद्राकर, पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद कांग्रेस

आरक्षण के बाद भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग सामने आईं. पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कहा कि पार्षद संतुष्ट हैं और आरक्षण नीति अच्छी रही. वहीं कांग्रेस पार्षद एवं पूर्व अध्यक्ष सरोजिनी चंद्राकर ने आरक्षण पर असंतोष जताते हुए कहा कि गाइडलाइन स्पष्ट नहीं थी और आपत्ति के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई.

दुर्ग जिले के रिसाली में BJP नेता पर जानलेवा हमला, होटल में चाय पीने के दौरान धारदार हथियार से वार
भिलाई निगम चुनाव: कई पार्षदों के वार्ड ST-SC, OBC या महिला के लिए आरक्षित, आरक्षण की प्रक्रिया में बदला समीकरण
नवा रायपुर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ, राज्यपाल ने किया ईयर बुक का विमोचन

TAGGED:

JAMUL NAGAR PALIKA DURG
JAMUL ELECTION 2026
जामुल नगर पालिका वार्ड
वार्ड आरक्षण
JAMUL WARD RESERVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.