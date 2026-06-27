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जमुई में युवक की मौत को हत्या बताकर ग्रामीणों ने काटा बवाल, जाम में लगी वाहनों की लंबी कतार

जमुई में युवक की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस छत से गिरने की बात कह रही है-

जमुई में युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल
जमुई में युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 1:30 PM IST

4 Min Read
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जमुई : बिहार के जमुई जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग स्थित नूमर चौक को तीन घंटे से अधिक समय तक जाम कर दिया.

दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग : प्रदर्शनकारी हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मृतक की पहचान नूमर निवासी दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है.

सतीश सुमन, एसडीपीओ, जमुई (ETV Bharat)

'दोस्त तिलक समारोह के बहाने घर से बुलाकर ले गए' : परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे रॉकी कुमार नामक युवक अपने एक साथी के साथ दीपक को तिलक समारोह में चलने की बात कहकर घर से बुलाकर ले गया. देर रात करीब एक बजे परिवार को सूचना मिली कि दीपक का एक्सीडेंट हो गया है. जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां दीपक का शव पड़ा मिला.

''दीपक खेती बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण करता था. अस्पताल पहुंचने पर उसके सिर के पिछले हिस्से में टांके लगे हुए थे, जिससे घटना पर संदेह हुआ. इसकी शिकायत लेकर टाउन थाना जाने के बावजूद तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ सड़क जाम करने का फैसला लिया गया.''- कृष्णदेव यादव, मृतक के मामा

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की : दीपक के पिता गोरेलाल यादव ने कहा कि उनके बेटे को दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका शव अस्पताल में मिला. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन
शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

मौसेरे भाई का दावा अस्पताल में मौजूद थे संदिग्ध : मृतक के मौसेरे भाई राजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जब वे निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां रॉकी सिंह और बंटी सिंह मौजूद थे, जो बाद में वहां से फरार हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि तिलक समारोह के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया.

मृतक को देखने पहुंचे दोस्त को भी मारी गई गोली : घटना को और रहस्यमय तब बना दिया जब मृतक का दोस्त सूरज, जो महिसौड़ी का रहने वाला है, दीपक को देखने अस्पताल पहुंचा. आरोप है कि सदर अस्पताल के गेट पर रात करीब 2:45 बजे दो मोटरसाइकिलों पर आए चार बदमाशों ने सूरज की बाईं जांघ में गोली मार दी. घायल सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया.

''पुलिस को सूचना मिली थी कि श्रद्धा हॉस्पिटल की चौथी मंजिल की छत से गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जाएगी.''- सतीश सुमन, एसडीपीओ, जमुई

जमुई में युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर बवाल
लोगों ने किया सड़क जाम (ETV Bharat)

गोलीकांड की भी अलग से जांच शुरू : एसडीपीओ ने बताया कि घायल सूरज के बयान के आधार पर तीन लोगों को नामजद किया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है. गोली चलाने वाले आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

जांच के बाद ही खुलेगा मौत का राज : फिलहाल दीपक कुमार यादव की मौत रहस्य बनी हुई है. एक ओर परिजन इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस अस्पताल की छत से गिरने की बात कह रही है. वहीं मृतक को देखने पहुंचे उसके दोस्त पर गोलीबारी ने पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दीपक की मौत हादसा थी या हत्या.

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जमुई में युवक की मौत
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