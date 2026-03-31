जमुई समाहरणालय में युवक की जिद से हड़कंप, डीएम की गाड़ी में बैठने पर अड़ा
जमुई समाहरणालय में एक युवक डीएम की गाड़ी में बैठने की जिद पर अड़ गया. सुरक्षाकर्मियों की कोशिशों के बाद पिता उसे ले गए. पढ़ें
Published : March 31, 2026 at 8:03 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई समाहरणालय परिसर में उस वक्त अजीबो-गरीब स्थिति बन गई जब एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक जिलाधिकारी की गाड़ी में बैठने की जिद पर अड़ गया. इस घटना से मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया.
क्या है पूरा मामला: जानकारी के मुताबिक, एक पिता अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे के साथ किसी काम से समाहरणालय पहुंचे थे. दोनों कार्यालय परिसर में काफी देर तक अधिकारियों से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो सकी. कर्मचारियों ने उन्हें अगले दिन आने की सलाह दी. इसी दौरान जब पिता अपने बेटे को लेकर वापस लौटने लगे, तो युवक अचानक जिलाधिकारी की खड़ी गाड़ी के पास रुक गया और उसमें बैठने की जिद करने लगा. युवक बार-बार अपने पिता से कहता रहा कि 'मुझे इस सुंदर गाड़ी में बैठना है.'
सुरक्षाकर्मियों के छूटे पसीने: पोर्टिको में खड़ी जिलाधिकारी की गाड़ी के पास युवक के बैठ जाने से वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी, गार्ड और पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए. उन्होंने युवक को समझाने और हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा.
पिता की बढ़ी परेशानी: युवक के इस व्यवहार से पिता भी असहाय नजर आए. उन्होंने काफी समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना और गाड़ी के पास ही जमीन पर बैठ गया.
काफी मशक्कत के बाद सुलझा मामला: काफी देर तक चली समझाइश और प्रयास के बाद आखिरकार पिता ने कड़ी मशक्कत कर युवक को वहां से हटाया और अपने साथ ले गए. इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय से बाहर नहीं आए. यह घटना समाहरणालय परिसर में चर्चा का विषय बनी रही. युवक की मासूम जिद ने कुछ देर के लिए पूरे प्रशासनिक परिसर को असहज स्थिति में डाल दिया.
''वह लड़का अचानक गाड़ी में बैठने को लेकर जिद करने लगा. सभी लोग हैरान थे. वह युवक हटने को तैयार ही नहीं था. काफी समझाने के बाद उसे वहां से उसके पिता लेकर चले गए.''- जितेन्द्र कुमार, प्रत्यक्षदर्शी
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