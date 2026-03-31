ETV Bharat / state

जमुई समाहरणालय में युवक की जिद से हड़कंप, डीएम की गाड़ी में बैठने पर अड़ा

जमुई: बिहार के जमुई समाहरणालय परिसर में उस वक्त अजीबो-गरीब स्थिति बन गई जब एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक जिलाधिकारी की गाड़ी में बैठने की जिद पर अड़ गया. इस घटना से मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया.

क्या है पूरा मामला: जानकारी के मुताबिक, एक पिता अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे के साथ किसी काम से समाहरणालय पहुंचे थे. दोनों कार्यालय परिसर में काफी देर तक अधिकारियों से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो सकी. कर्मचारियों ने उन्हें अगले दिन आने की सलाह दी. इसी दौरान जब पिता अपने बेटे को लेकर वापस लौटने लगे, तो युवक अचानक जिलाधिकारी की खड़ी गाड़ी के पास रुक गया और उसमें बैठने की जिद करने लगा. युवक बार-बार अपने पिता से कहता रहा कि 'मुझे इस सुंदर गाड़ी में बैठना है.'

देखिए वीडियोे (ETV Bharat)

सुरक्षाकर्मियों के छूटे पसीने: पोर्टिको में खड़ी जिलाधिकारी की गाड़ी के पास युवक के बैठ जाने से वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी, गार्ड और पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए. उन्होंने युवक को समझाने और हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा.