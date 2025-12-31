ETV Bharat / state

बिहार रेल हादसा, 67 घंटे बाद सिमुलतला-जसीडीह के बीच परिचालन शुरू

जमुई: बिहार के जमुई में ट्रेन हादसे के 67 घंटे के बाद डाउन लाइन पर रेल परिचालन शुरू कर दिया गया है. रेल अधिकारियों ने जानकारी दी कि मंगलवार शाम 5 से 6 बजे के बीच डाउन लाइन से मालगाड़ी को चलाया गया है. कुछ समय बाद अप लाइन पर भी गाड़ी चलने की संभावना है.

शनिवार को हुआ हादसा: शनिवार रात 11 से 12 बजे के बीच सिमुलतला और जसीडीह के बीच टेलवा हॉल्ट रेलवे स्टेशन के बगल में बरूआ नदी पर बने रेलवे ब्रिज पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पूल से नीचे नदी में जा गिरे. साथ ही लगभग आधा दर्जन बोगी पूल से नीचे नदी के तरफ लटक गई. अन्य बोगी अप और डाउन लाइन पर ब्रिज के उपर ही फंस गई. रेल लाइन की पटरियां भी उखड़ गई थी.

कोई हताहत नहीं: हालांकि राहत की बात रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. मालगाड़ी होने के कारण इसमें कोई यात्री सवार नहीं था, इससे बड़ा नुकसान टल गया. हालांकि घटना क्यों हुई, इसके बारे में अब तक खुलासा नहीं हो सका.

परिचालन ठप पड़ा था: घटना के बाद दर्जनों ट्रेनों के परिचालन को रद्द करना पड़ा. कई दर्जनों ट्रेन के रूट को डाईभर्ट करना पड़ा. पटना-हावडा मुख्य रेल मार्ग पर अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था. इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी.