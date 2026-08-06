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DM सर! स्कूल शुरू करवा दीजिए, गुहार लेकर जिला समाहरणालय पहुंच गए छात्र-छात्राएं

गांव में ही स्कूल चाहते हैं छात्र-छात्राएं ( ETV Bharat )