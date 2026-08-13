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करोड़ों का बजट फिर भी कुव्यवस्था: बिहार में स्ट्रेचर के लिए भटकता रहा परिवार, गोद में पहुंचे बुजुर्ग मरीज

जमुई सदर अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने से बीमार पिता को गोद में ले गया बेटा, मामले की जांच शुरू. पढ़ें राजेश कुमार की रिपोर्ट

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जमुई सदर अस्पताल में पिता को गोद में उठाकर ले गया बेटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 7:19 AM IST

6 Min Read
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जमुई: बिहार के जमुई से राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक ताजातरीन तस्वीर सामने आई है. सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के बड़े-बड़े दावों के बीच जमुई मुख्यालय स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी जमुई सदर अस्पताल की एक तस्वीर व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है. यहां एक 75 साल के बुजुर्ग मरीज को सीटी स्कैन कराने के लिए जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो उनका बेटा उन्हें अपनी गोद में उठाकर डॉक्टर के पास पहुंचा.

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर: इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर चौतरफा सवाल उठने लगे हैं. जानकारी के अनुसार सोनो प्रखंड के चुरहैत इलाके के रहने वाले सदानंद सिंह अपने पिता रंजय सिंह (75) को बुखार और निमोनिया की शिकायत होने पर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

स्ट्रेचर की तलाश: अस्पताल के डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद बुजुर्ग मरीज की स्थिति को देखते हुए उनका सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी. इसके बाद मरीज को सीटी स्कैन रूम तक ले जाने की जरूरत पड़ी तो परिजन ने अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर की तलाश शुरू की. परिजनों का आरोप है कि काफी देर तक भटकने के बाद भी उन्हें अस्पताल में कोई स्ट्रेचर नसीब नहीं हुआ.

स्ट्रेचर पर शव: घटना को लेकर मरीज के बेटे सदानंद सिंह ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों से स्ट्रेचर के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें किसी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी. उन्होंने आगे बताया कि एक स्ट्रेचर अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उस पर पहले से एक डेड बॉडी रखी हुई थी, ऐसे में डेड बॉडी रखे स्ट्रेचर पर अपने पिता को ले जाना संभव नहीं था. सदानंद ने दूसरे स्ट्रेचर के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी.

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जमुई सदर अस्पताल का खस्ताहाल भवन (ETV Bharat)

"अस्पताल में वहां कुछ लोगों से स्ट्रेचर के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं सबने कहा कि कहां है स्ट्रेचर कहां नहीं हमको क्या मालूम. एक स्ट्रेचर था लेकिन उस पर पहले से एक डेड बॉडी रखा था. उस स्ट्रेचर पर पिता को कैसे लेकर आते.इलाज में देर हो रहा था हमको ड्यूटी पर भी जाना है. कमाने खाने वाले लोग है कहां भटकते."- सदानंद सिंह, मरीज के बेटे

गोद में उठाकर पहुंचाया: दूसरी ओर डॉक्टर के पास समय पर पहुंचने में भी काफी देर हो रही थी और पिता की तबीयत बिगड़ रही थी. आखिरकार मजबूर होकर बेटे ने अपने 75 साल के बीमार पिता को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल के भीतर सीटी स्कैन के लिए लेकर पहुंचे. सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती यह तस्वीर सिर्फ एक मरीज की परेशानी नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत को बयां करती है.

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बेटे की गोद में बुजुर्ग पिता (ETV Bharat)

संवेदनशीलता पर सवाल: ₹21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटित होने के बाद अगर 75 साल के मरीज को जांच कराने के लिए परिजन को खुद गोद में उठाकर ले जाना पड़े, तो व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. मरीज के परिजन का कहना है कि अस्पताल में स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी उन्हें काफी भटकना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोमवार दोपहर का बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से जवाबदेही तय करने की मांग की है.

ट्रॉली मैन से जवाब तलब: इस पूरे मामले में जमुई सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरीटेंडेंट डॉ. तनिष्क कुमार ने बताया कि स्ट्रेचर मामले में जानकारी मिली है और ड्यूटी में तैनात दो ट्रॉली मैन से स्पष्टीकरण मांगा गया है. उन्होंने आगे कहा कि स्पष्टीकरण में उनसे पूछा गया है कि आखिर किस परिस्थिति में पेशेंट को स्ट्रेचर नहीं मिला. उनके जवाब के बाद ही मामले की पूरी जांच होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह (ETV Bharat)

"स्ट्रेचर मामले में जानकारी मिली है और ड्यूटी में तैनात दो ट्रॉली मैन से स्पष्टीकरण में पूछा गया है कि आखिर किस परिस्थिति में पेशेंट को स्ट्रेचर नहीं मिला. उनके जवाब के बाद ही मामले की पूरी जांच होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी."- डॉ. तनिष्क कुमार, डिप्टी सुपरीटेंडेंट, सदर अस्पताल

कैमरे से इनकार: वहीं इस मामले में अस्पताल का पक्ष जानने के लिए जब हमारी टीम ने सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की गई तो उसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ा. लेकिन जमुई सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया. ऑफ कैमरा उन्होने कहा कि अभी बैठक कर रहे हैं, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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सदर अस्पताल परिसर में फैला कचरा (ETV Bharat)

कुव्यवस्था की तस्वीर: अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में पर्याप्त स्ट्रेचर उपलब्ध थे या नहीं और अगर उपलब्ध थे, तो जरूरत के समय मरीज तक वे क्यों नहीं पहुंच सके? जमुई मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल की बिल्डिंग से लेकर अव्यवस्था की कई तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं. हर बार जिम्मेदार बस यही कहते रहे हैं कि व्यवस्था में जल्द सुधार होगा, लेकिन व्यवस्था अब तक नहीं सुधरी, बल्कि कुव्यवस्था की एक और नई तस्वीर सामने आ गई है.

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