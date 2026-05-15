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बिहार में सदर अस्पताल की बदहाली देखिए, दावों के बीच घुटता दम, जन औषधि केंद्र से दवाइयां भी नदारद

इस अस्पताल पर दस प्रखंडों के मरीजों के इलाज का भारी जिम्मा है. रोज सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने यहां पहुंचते हैं.राजेश कुमार की रिपोर्ट

JAMUI SADAR HOSPITAL GROUND REPORT
जमुई सदर अस्पताल की बदहाली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2026 at 1:14 PM IST

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जमुई: जमुई जिले का एकमात्र सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल 'सदर अस्पताल' इन दिनों अपनी घोर बदहाली के आंसू रो रहा है. इस अस्पताल के परिसर में सरकारी लोक-लुभावन बैनर और पोस्टरों की तो भारी भरमार देखने को मिलती है, लेकिन यहां इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों के लिए बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से नदारद हैं.

दस प्रखंडों का बोझ: जमुई जिले का यह एकमात्र मुख्य चिकित्सा केंद्र होने के कारण इस पर पूरे जिले के दस अलग-अलग प्रखंडों के मरीजों के इलाज का भारी जिम्मा है. रोज सैकड़ों गरीब और लाचार मरीज अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों से इस मुख्य सदर अस्पताल के मुख्यालय में पहुंचते हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

जलजमाव की गंभीर समस्या: अस्पताल की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि महज हल्की सी बारिश होने पर भी पूरे अस्पताल परिसर में चारों तरफ भारी जलजमाव हो जाता है. लंबे समय से देखरेख के अभाव में अस्पताल की मुख्य दीवारों पर हर तरफ मोटी काई जम चुकी है और खिड़कियों तथा छतों पर बड़े-बड़े पेड़-पौधे उग आए हैं.

रिस्ता पानी और गंदगी: पूरे साल अस्पताल के भवनों में लगी पानी की टंकियों और शौचालयों का गंदा पानी लगातार नीचे की तरफ रिसता और टपकता रहता है. अस्पताल प्रशासन की सबसे बड़ी संवेदनहीनता और लापरवाही का आलम यह है कि नवजात बच्चों को रखने और उनके इलाज करने वाले विशेष वार्ड के ठीक बगल में ही पोस्टमार्टम हाउस और कचरा घर स्थित है.

चादरों की भारी कमी: अस्पताल के जनरल और इमरजेंसी वार्डों में भर्ती कई मरीजों के बेड पर बिछाने के लिए सरकारी चादर तक उपलब्ध नहीं है. चादरों की कमी के कारण लाचार मरीज और उनके परिजन मजबूरन अपने घरों से लाए गए खुद के शॉल या निजी चादरों को बेड पर बिछाकर इलाज कराने को विवश हैं.

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गर्भवती महिलाओं को खतरा: अस्पताल परिसर के साथ-साथ अस्पताल भवन के अंदर भी कई महत्वपूर्ण रास्तों पर हर समय गंदा पानी जमा रहता है.इस जलजमाव के कारण अस्पताल में इलाज कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के अचानक फिसलकर गंभीर रूप से गिरने का खतरा हर पल बना रहता है.

सड़कों पर कचरे का अंबार: सदर अस्पताल परिसर के ठीक आसपास की मुख्य सड़कों पर हर तरफ कचरे और गंदगी का एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है. यहां अस्पताल की बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि आप उन्हें गिनते-गिनते थक जाएंगे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठे हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है.

दवाइयों की भारी किल्लत: अस्पताल परिसर में एक सरकारी मेडिसीन काउंटर और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी मौजूद है, फिर भी काउंटर पर मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती हैं. दवा न मिलने के कारण मजबूरन गरीब मरीजों के परिजनों को बाहर की निजी दुकानों से ऊंचे और अनाप-शनाप दामों पर महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं.

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नारों और हकीकत में अंतर: गरीबों को महंगे प्रिंट वाली दवाओं की लूट से बचाने और कम कीमत पर प्योर जेनेरिक दवा देने के मकसद से खुले इस केंद्र की धरातल पर सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है. प्रधानमंत्री की फोटो के साथ लगे बड़े बोर्ड पर स्लोगन लिखा है- 'हर बीमार को दवा मिले इलाज भी हो, आयुष्मान हो भारत स्वस्थ समाज भी हो.

सिर्फ एक कागजी जुमला: इस बड़े बोर्ड पर लिखे स्लोगन को पढ़कर एक बार मन में जरूर विचार आएगा कि सरकार आम जनता और आवाम का कितना ज्यादा ख्याल रखती है. लेकिन जब आप अस्पताल की पूरी खबर और जमीनी सच्चाई को करीब से देखेंगे तो यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सब केवल एक कागजी जुमला है.

डॉक्टर और दुकान का विवाद: धरातल पर सच्चाई यह है कि मरीज साफ कह रहे हैं कि जो दवा डॉक्टर पर्ची पर लिखते हैं, वह इस जन औषधि केंद्र में कभी नहीं मिलती. वहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दुकान के संचालक का कहना है कि डॉक्टरों के साथ उनका कोई तालमेल है ही नहीं, जिससे मरीजों को बाहर भेजा जाता है.

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बीच राह भटकते परिजन: अस्पताल में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो पीड़ित पेशेंट बेड पर बेसुध पड़ा रहता है और उसके परिजन हाथ में डॉक्टर की लिखी पर्ची लिए बाहर की दुकानों के चक्कर काटते हैं. डॉक्टरों और दुकान के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण गरीब जनता को हर बार मजबूरन बहुत महंगी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं.

बाइक सवार हुआ हादसाग्रस्त: दरअसल सोनो थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था. तभी खैरा थाना क्षेत्र के नरियाना स्थित क्षतिग्रस्त पुल पर सड़क के गहरे गड्ढे और उसमें भरे पानी के कारण वह अचानक भयानक दुर्घटना का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गया.

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जलजमाव की गंभीर समस्या (ETV Bharat)

डॉक्टर ने दी पर्ची: परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल युवक का इलाज शुरू किया, इसी बीच डॉक्टर ने युवक के पिता को एक पर्ची पकड़ा दी और कहा कि इसमें कुछ दवाइयां लिखी हैं, इसे अंदर के जन औषधि केंद्र से ले आइए वहां सस्ता मिलेगा.

केंद्र पर नहीं मिली दवा: वहीं घायल के पिता त्रिपुरारी सिंह ने बताया कि जब वे डॉक्टर की लिखी दवा की पर्ची लेकर जन औषधि केंद्र पहुंचे, तो वहां वह दवा मिली ही नहीं. पर्ची पर लिखी मुख्य दवा न होने के कारण वहां बैठा दुकानदार उन्हें जबरन दूसरी कंपनी की दवाई थमाने लगा जिसे लेने से उन्होंने मना कर दिया.

"जन औषधि केंद्र में जब डॉक्टर की लिखी दवा की पर्ची दिखाए तो दवा नहीं मिली जो लिखी थी दुकानदार दूसरा दवाई दे रहा था, फिर हमने अपने जान पहचान वालों को बुलाया तो उनलोगों ने बाहर के दुकान से दवा खरीदकर लाई."- त्रिपुरारी सिंह, पीड़ित पिता

बाहर से लाए महंगी दवा: दुकानदार द्वारा दूसरी दवा दिए जाने के बाद पीड़ित पिता त्रिपुरारी सिंह ने तुरंत अस्पताल में मौजूद अपने कुछ स्थानीय जान-पहचान वाले लोगों को मदद के लिए बुलाया. इसके बाद उनके परिचितों और परिजनों ने बाहर की निजी दुकानों की तरफ दौड़ लगाई और बाहर से महंगी दवाइयां खरीदकर अस्पताल लेकर आए.

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अस्पताल का जर्जर भवन (ETV Bharat)

दुकानदार का बड़ा खुलासा: सदर अस्पताल परिसर में साल 2019 से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चला रहे दुकानदार प्रदीप कुमार यादव ने इस पूरे मामले पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. दुकानदार ने सीधे तौर पर अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों और दुकान के बीच कोई तालमेल ही नहीं है.

शॉर्टेज और तालमेल की कमी: दुकानदार प्रदीप कुमार यादव के अनुसार, डॉक्टर कभी वह दवा लिख देते हैं जो जन औषधि केंद्र में मौजूद होती है और कभी ऐसी दवा लिख देते हैं जो स्टॉक में नहीं होती. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई बार मुख्य और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत भी हो जाती है.

सिविल सर्जन का दावा: वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह ने बिल्कुल उलट दावा करते हुए अस्पताल में दवाओं की कमी की बात को सिरे से खारिज किया है. सिविल सर्जन का कहना है कि अस्पताल में जितने भी पदाधिकारी, डॉक्टर और कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, उनके मुताबिक पर्याप्त दवाएं हैं.

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जन-औषधि केंद्र (ETV Bharat)

पटना से भरपूर सप्लाई: सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल को जितनी दवाइयों की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज्यादा दवाएं पटना मुख्यालय से नियमित दी जा रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में जहां पोस्टमार्टम किया जाता है, वह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है.

जर्जर भवन टूटने की प्रक्रिया: सिविल सर्जन ने आगे बताया कि उस बेहद जर्जर हो चुके पुराने पोस्टमार्टम भवन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए संबंधित विभाग को आधिकारिक नोटिस दे दिया गया है.स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में उक्त जर्जर भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है और जल्द ही उसे तोड़ दिया जाएगा.

"सदर अस्पताल परिसर में जहां वर्तमान में पोस्टमार्टम किया जाता है वो तो जर्ज़र है ही उसको तोड़ने के लिए विभाग को नोटिस दे दिया गया है, अस्पताल में जितने भी पदाधिकारी डॉक्टर कर्मी की डयूटी पर तैनात रहते है जितनी दवा की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा ही दवा पटना से दिया जा रहा है."- डॉ. अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन, जमुई

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चादरों की भारी कमी: (ETV Bharat)

जिलाधिकारी की कार्य योजना: इस पूरी अव्यवस्था पर जमुई के जिलाधिकारी नवीन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अब जिले का सदर हॉस्पिटल पूरी तरह से सुसज्जित होगा. डीएम ने कहा कि अस्पताल में 'रेफर कल्चर' किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष कार्य योजना बनाई है.

डीएम की नियमित बैठकें: जिलाधिकारी नवीन ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए एक वर्किंग रूम बनाया गया है और वहां लगातार नियमित बैठकें की जा रही हैं. प्रशासन ने तय किया है कि जो समस्या जिला स्तर की है और जो संसाधन जिला स्तर पर उपलब्ध हैं, पहले उनका प्रयोग सुचारू ढंग से कराया जाए.

राज्य सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट: डीएम ने आगे कहा कि जिन बड़ी समस्याओं का समाधान जिला स्तर से संभव नहीं होगा और राज्य स्तर से होना है, उसके बारे में राज्य सरकार को समय से अवगत कराया जाएगा. राज्य सरकार के सहयोग से उन बड़े कामों को भी पूरा कराया जाएगा ताकि अस्पताल की व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जा सके.

एक जुलाई का बड़ा भरोसा: जिलाधिकारी नवीन ने जनता को बड़ा भरोसा दिलाते हुए कहा है कि मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि 1 जुलाई से जमुई में रेफर कल्चर को पूरी तरह खत्म कर देंगे. उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी चीज यह है कि पहले हम अपने घर को सुधार लें और व्यवस्थित कर लें, उसके बाद हम दूसरे के घर में झांकने जाएंगे.

"अब जिले का जो सदर हॉस्पिटल है पूरी तरह से सुसज्जित होगा और 'रेफर कल्चर' बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1 जुलाई से रेफर कल्चर को जमुई में ख़त्म करेंगे"- नवीन, जिलाधिकारी, जमुई

लाचार मरीज और तीमारदार: इस प्रकार, प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े-बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच जमुई सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की दुर्दशा लगातार जारी है.स्थिति यह है कि गंभीर रूप से पीड़ित मरीज अस्पताल के वार्ड में बेड पर पड़ा रहता है और परिजन दवा के लिए सड़कों पर दौड़ते हैं.

दावों और सच्चाई का अंतर: जमुई सदर अस्पताल की यह जमीनी हकीकत सरकारी स्वास्थ्य दावों और धरातल की सच्चाई के बीच के बड़े अंतर को साफ बयां करती है. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन की नई कार्य योजना मरीजों के जीवन में कितना बड़ा सुधार ला पाती है.

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