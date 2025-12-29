ETV Bharat / state

बिहार रेल हादसा, 14 ट्रेनें रद्द, 53 से अधिक ट्रेनों का बदला रूट

हावड़ा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस रद्द: इसके अलावे पंजाब मेल जसीडीह से बांका-किऊल मार्ग, हावड़ा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, जो मधुपुर मार्ग से चलती है. जसीडीह से पटना तक जाती है, इसे रेलवे ने अगले आदेश तक रद्द कर दिया है.

पटना-हावड़ा ट्रेन रद्द: पटना से हावड़ा चलने वाली ट्रेन का परिचालन गया रूट से किया जा रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. कई ट्रेनों को पटना होकर चलायी जा रही है. पटना-हावड़ा वंदे भारत को गया रूट से आसनसोल तक डायवर्ट कर दिया गया है.

14 ट्रेन रद्द: रेलवे ने सतर्कता बरते हुए 14 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है, इसमें 6 मेमू ट्रेन शामिल है. इसके अलावे 53 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं. इसमें लोकल ट्रेन के साथ लंबी दूरी की भी ट्रेनें शामिल हैं.

जमुई: बिहार के जमुई में ट्रेन हादसे के बाद रे ल परिचालन प्रभावित रहा. झाझा-जसीडीह पर माल गाड़ी पलटने और कोहरे के कारण दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर भी आवागमन प्रभावित रहा, जिससे यात्रिओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पटना-धनबाद एक्सप्रेस का रूट बदला: साउथ बिहार एक्सप्रेस आसनसोल से डायवर्ट कर पुराने मार्ग से चलायी जा रही है. पटना-धनबाद एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एस्कप्रेस, का रूट बदला गया है. टाटा-बक्सर एक्सप्रेस को आसनसोल से गया होते हुए पटना तक डायवर्ट किया गया है. अकालतख्त एक्सप्रेस आसनसोल से पटना के बीच रद्द कर दिया गया है. इसी ट्रेन को गया होते हुए सीधे डीडीयू के बीच चलायी जा रही है.

जमुई में रेल हादसा की तस्वीर (ETV Bharat)

ये ट्रेनें रही रद्द: सियालदह-बलिया एक्सप्रेस, हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा- मोकामा एक्सप्रेस, कोलकाता- सीतामढ़ी मिथिलांचल एक्सप्रेस, हावड़ा - अमृतसर मेल, जसीडीह-मोकामा मेमू, मोकामा-जसीडीह मेमू, जसीडीह-झाझा मेमू, जसीडीह-किऊल मेमू, किऊल-जसीडीह मेमू, झाझा-जसीडीह मेमू, झाझा-देवघर मेमू तथा देवघर-जसीडीह मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई.

6-7 बोगी पूल में लटकी: शनिवार की रात झाझा-जसीडीह मार्ग पर जमुई के टेलवा हॉल्ट ब्रिज पर मालगाड़ी की बॉगी बलट गयी. शनिवार की रात 11 से 12 बीच के आसनसोल की ओर से झाझा अप लाइन पर सिमेंट की बोरी लदी मालगाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी. मालगाडी की 16 बोगियां पटरी से उतर गयी. 6-7 बोगी पूल के नीचे नदी में लटक गयी. कुछ डब्बे नदी में जा गिरे और कई क्षति ग्रस्त डब्बे अप और डाउन लाइन के आसपास चारों तरफ बिखरे पडे़ थे.

जमुई में रेल हादसा की तस्वीर (ETV Bharat)

इन इलाकों में हो चुकी है नकस्ली घटनाएं: हालांकि घटना क्यों घटी इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है. बता दें कि जमुई रेलवे स्टेशन के आगे डाउन लाइन पर पड़ने वाले झाझा रेलवे स्टेशन, नरगंजो, घोड़पारन, सिमुलतला और टेलवा हॉल्ट इलाका जसिडीह तक जंगल पहाड़ नदी के बीच का इलाका है. दुसरी तरफ अगर जमुई रेलवे स्टेशन के अप लाइन की बात करें तो आगे कुंदर, भलुई, मननपूर, वशीपूर और बीच में पड़ने वाले हॉल्ट पर नक्सली धटनाएं हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: