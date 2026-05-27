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बिहार के नंदलाल बने 'जल नायक', 25 वर्षों से चला रहे नदी बचाओ और जल संरक्षण अभियान

जल नायक को सम्मानित करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ( ETV Bharat )

जमुई : बिहार के जमुई जिले में वर्षों से जल संरक्षण और नदियों को बचाने के लिए कार्य कर रहे नंदलाल सिंह को ‘जल नायक’ की उपाधि से सम्मानित किया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों तथा नाना पाटेकर की उपस्थिति में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया. इससे पहले भी उन्हें ‘जल प्रहरी’ सहित कई उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है. 25 वर्षों से चला रहे नदी बचाओ अभियान : नंदलाल सिंह पिछले लगभग 25 वर्षों से नदी, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं. उन्होंने जमुई जिले में जल संकट और नदियों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है. उनके प्रयासों की वजह से उन्हें जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली है. 25 वर्षों से चला रहे नदी बचाओ अभियान (ETV Bharat) 32 नदियों और पहाड़ों से घिरा है जमुई : नंदलाल सिंह ने बताया कि जमुई जिले के दस प्रखंड चारों ओर से 32 नदियों, पहाड़ों और जंगलों से घिरे हुए हैं. एक समय था जब गर्मी में भी नदियां नहीं सूखती थीं और जमीन का जलस्तर काफी बेहतर रहता था. चापाकल सालभर चलते थे और खेती-किसानी के लिए पानी की कोई बड़ी समस्या नहीं होती थी.