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बिहार के नंदलाल बने 'जल नायक', 25 वर्षों से चला रहे नदी बचाओ और जल संरक्षण अभियान

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के हाथों बिहार के नंदलाल को 'जल नायक' की उपाधि से सम्मानित किया गया. पढ़ें खबर-

जल नायक को सम्मानित करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
जल नायक को सम्मानित करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 3:33 PM IST

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जमुई : बिहार के जमुई जिले में वर्षों से जल संरक्षण और नदियों को बचाने के लिए कार्य कर रहे नंदलाल सिंह को ‘जल नायक’ की उपाधि से सम्मानित किया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों तथा नाना पाटेकर की उपस्थिति में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया. इससे पहले भी उन्हें ‘जल प्रहरी’ सहित कई उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है.

25 वर्षों से चला रहे नदी बचाओ अभियान : नंदलाल सिंह पिछले लगभग 25 वर्षों से नदी, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं. उन्होंने जमुई जिले में जल संकट और नदियों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है. उनके प्रयासों की वजह से उन्हें जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली है.

25 वर्षों से चला रहे नदी बचाओ अभियान (ETV Bharat)

32 नदियों और पहाड़ों से घिरा है जमुई : नंदलाल सिंह ने बताया कि जमुई जिले के दस प्रखंड चारों ओर से 32 नदियों, पहाड़ों और जंगलों से घिरे हुए हैं. एक समय था जब गर्मी में भी नदियां नहीं सूखती थीं और जमीन का जलस्तर काफी बेहतर रहता था. चापाकल सालभर चलते थे और खेती-किसानी के लिए पानी की कोई बड़ी समस्या नहीं होती थी.

बालू खनन से खत्म हो रही नदियां : उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बेतहाशा बालू खनन और नदी दोहन के कारण नदियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं. नदियों में अब बालू की जगह बड़े-बड़े गड्ढे, मिट्टी और झाड़ियां दिखाई देने लगी हैं. वहीं दूसरी ओर सड़क किनारे बालू के बड़े-बड़े ढेर लगाए जा रहे हैं और दूसरे राज्यों में इसकी बिक्री की जा रही है.

जमुई में सूख चुकी नदियां
जमुई में सूख चुकी नदियां (ETV Bharat)

जलस्तर गिरने से बढ़ रहा पेयजल संकट : नंदलाल सिंह के अनुसार लगातार गिरते जलस्तर के कारण चापाकल, बोरिंग और नल-जल योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं. लोगों को पीने का पानी तक मुश्किल से मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते नदियों और पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में भीषण जल संकट खड़ा हो सकता है.

''पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच चुका है. मौसम का संतुलन बिगड़ गया है और अब जाड़ा, गर्मी और बरसात का कोई निश्चित अनुपात नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि अगर अब भी लोग नहीं चेते तो भविष्य में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच सकता है.''- नंदलाल सिंह, जल नायक

नदियों से बालू खनन कर अवैध बिक्री
नदियों से बालू खनन कर अवैध बिक्री (ETV Bharat)

लोग दे रहे बधाइयां : जमुई के नंदलाल सिंह को 'जल नायक' सम्मान मिलने के बाद जिले भर में लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने उनके जल संरक्षण और नदी बचाओ अभियान की सराहना की है.

ये भी पढ़ें- परंपरागत जल संरक्षण के तरीकों से दूर कर सकते हैं जल संकट: जयेश जोशी

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NANDLAL SINGH HONOURED AS JAL NAYAK
नंदलाल बने जमुई के जल नायक
JAL NAYAK FOR WATER CONSERVATION

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