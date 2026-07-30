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हत्यारे दोस्तों की जेल में कटेगी जिंदगी, 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

जमुई: बिहार के जमुई से न्याय व्यवस्था की अहम खबर सामने आई है,जहां एक दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी 4 दोस्तों को अदालत ने सजा सुनाई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जमुई प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 4 दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.

आजीवन कारावास की सजा: न्यायाधीश प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने जमुई के आजाद नगर मोहल्ले में अपने ही चार साथियों द्वारा मोहम्मद शादाब आलम उर्फ गुड्डू की हत्या के मामले में मोहम्मद संजर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर उर्फ गोरु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने चारों को 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त सजा भोगनी होगी.

आर्म्स एक्ट के मामले में सजा: अदालत ने मोहम्मद संजर को आर्म्स एक्ट के मामले में भी अलग से सजा सुनाई. 22 से 28 वर्ष के इन सभी पर यह आरोप है कि वे अपने दोस्त मोहम्मद शादाब आलम उर्फ गुड्डू को उसके घर भछियार से लेकर साथ निकले और आजाद नगर में नगर परिषद के वार्ड काउंसलर डीसू मियां के घर के करीब सड़क पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.

जमुई थाने में केस दर्ज: इस मामले में मृतक के भाई मोहम्मद सरफराज आलम के बयान पर जमुई थाने में केस दर्ज किया गया था. जिसमें उसने आरोप लगाया कि 8 जनवरी 2023 को शाम करीब 5:00 बजे उसने अपने भाई मृतक शादाब को 50,000 रूपए रखने को दिया था. इसी दौरान उसके चारों साथी आरोपी मोहम्मद संजर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर उर्फ गोरु वहां आ गए थे.

गोली मारकर हत्या: अपनी शिकायत में सरफराज ने आगे बताया कि उसके बाद चारों आरोपी शादाब को अपने साथ ले गए. शाम करीब 7:00 बजे उन्हें सूचना मिली कि उन लोगों ने शादाब की गोली मारकर हत्या कर दी है. घटनास्थल महिसौडी चौक स्थित आजाद नगर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उनके भाई शादाब का शव वहीं पड़ा था जहां उसे गोली मारी गई थी. गौरतलब है कि मोहम्मद शादाब ने 2023 में नगर परिषद के वार्ड काउंसलर का चुनाव भी लड़ा था.

"शाम को सूचना मिली कि उन लोगों ने शादाब की गोली मारकर हत्या कर दी है. घटनास्थल महिसौडी चौक स्थित आजाद नगर पहुंचने पर भाई का शव वहीं पड़ा था जहां उसे गोली मारी गई थी."- मोहम्मद सरफराज आलम,मृतक के भाई