जमुई बैड टच कांड में 'मॉरल पुलिसिंग' पर सियासत तेज, तेजस्वी के निशाने पर श्रेयसी सिंह, मंत्री ने दी सफाई
जमुई नाबालिग छात्रा मामले में मॉरल पुलिसिंग पर सियासत तेज, तेजस्वी ने श्रेयसी को घेरा, मंत्री ने बयान काटने का आरोप लगाया. पढ़ें खबर-
Published : September 23, 2026 at 9:15 AM IST
पटना/जमुई : बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ बदसलूकी के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. घटना को लेकर 'मॉरल पुलिसिंग' के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने हैं. आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की खेल मंत्री और जमुई की स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह के कथित बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है.
तेजस्वी यादव ने श्रेयसी सिंह पर साधा निशाना
तेजस्वी यादव ने श्रेयसी सिंह के कथित बयान पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में भाजपा के मंत्री अब मॉरल पुलिसिंग की आड़ में होने वाले उत्पीड़न, हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को भी 'सम्मानजनक' और 'सात्विक' तरीके से अंजाम देने की बात कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद जमुई की घटना को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया.
जमुई की बेटी के साथ हुई दुःखद घटना के दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं— Shreyasi Singh (@_ShreyasiSingh) September 22, 2026
घटना के संज्ञान में आते ही SIT का गठन किया गया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ी है।
हमारी बेटियों की गरिमा, सुरक्षा और न्याय से… pic.twitter.com/X4Il1uOWLP
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की सफाई
तेजस्वी यादव के हमले पर श्रेयसी सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर और वीडियो क्लिप काटकर पेश किया गया है. श्रेयसी सिंह का कहना है कि पूरे इंटरव्यू में उन्होंने लगातार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही थी.
'बेटियों की सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी'
श्रेयसी सिंह ने कहा कि वह खुद को जमुई और बिहार की बेटी मानती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटियों की सुरक्षा और गरिमा उनकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है और वह इस मामले में पीड़िता के साथ मजबूती से खड़ी हैं. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ हुई अभद्रता के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जमुई पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। मामले में FIR दर्ज कर SIT का गठन किया गया है तथा तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है।— Shreyasi Singh (@_ShreyasiSingh) September 21, 2026
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घटना की जानकारी मिलते ही SIT गठित करने का दावा
श्रेयसी सिंह ने एक्स पर बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया. उन्होंने दावा किया कि मामले में मुख्य अभियुक्तों समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की ओर से मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
क्या है जमुई का पूरा मामला?
दरअसल, जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा एक नाबालिग छात्र के साथ मड़वा पहाड़ की ओर से लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने दोनों को रोक लिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ किया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. मुख्य आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अब इस मामले के आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं.
जघन्य जमुई कांड को छिटपुट घटना बताते बिहार सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री। ये ऐसी घटना को छिटपुट मानते है तभी तो 7-8 आरोपियों में से 6-7 को बचा, शेष को छिटपुट सजा देते है। इनकी कितनी शर्मनाक सोच है pic.twitter.com/Kb1uSTqrjd— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 22, 2026
वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने शुरू की जांच
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस कार्रवाई के तहत SIT गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है. मामले में मुख्य अभियुक्तों समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया गया है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं.
पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने की अपील
श्रेयसी सिंह ने लोगों से अपील की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता और उसके परिवार की निजता का सम्मान किया जाए. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर साझा न किया जाए, जिससे नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर हो.
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