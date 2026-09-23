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जमुई बैड टच कांड में 'मॉरल पुलिसिंग' पर सियासत तेज, तेजस्वी के निशाने पर श्रेयसी सिंह, मंत्री ने दी सफाई

श्रेयसी सिंह ने कहा कि वह खुद को जमुई और बिहार की बेटी मानती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटियों की सुरक्षा और गरिमा उनकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है और वह इस मामले में पीड़िता के साथ मजबूती से खड़ी हैं. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

तेजस्वी यादव के हमले पर श्रेयसी सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर और वीडियो क्लिप काटकर पेश किया गया है. श्रेयसी सिंह का कहना है कि पूरे इंटरव्यू में उन्होंने लगातार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही थी.

तेजस्वी यादव ने श्रेयसी सिंह के कथित बयान पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में भाजपा के मंत्री अब मॉरल पुलिसिंग की आड़ में होने वाले उत्पीड़न, हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को भी 'सम्मानजनक' और 'सात्विक' तरीके से अंजाम देने की बात कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद जमुई की घटना को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही SIT गठित करने का दावा

श्रेयसी सिंह ने एक्स पर बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया. उन्होंने दावा किया कि मामले में मुख्य अभियुक्तों समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की ओर से मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

क्या है जमुई का पूरा मामला?

दरअसल, जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा एक नाबालिग छात्र के साथ मड़वा पहाड़ की ओर से लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने दोनों को रोक लिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ किया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. मुख्य आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अब इस मामले के आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं.

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस कार्रवाई के तहत SIT गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है. मामले में मुख्य अभियुक्तों समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया गया है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने की अपील

श्रेयसी सिंह ने लोगों से अपील की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता और उसके परिवार की निजता का सम्मान किया जाए. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर साझा न किया जाए, जिससे नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर हो.

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