'मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ियेगा?' जमुई बदसलूकी मामले पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से मांगा इस्तीफा
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा है. उन्होंने कहा कि जमुई की घटना ने बिहार को शर्मसार किया है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : September 22, 2026 at 2:51 PM IST
पटना: एक तरफ जमुई बदसलूकी मामले में पुलिसिया एक्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गया है. मुख्य आरोपी नंदन यादव की जाति के बहाने जहां केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव को घेरा है, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है. तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा है.
'मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ियेगा?'
पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जमुई की घटना शर्मनाक है. पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है. राज्य में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं. जो सम्राट चौधरी बिहार को अपराध मुक्त बनाने का दावा कर रहे थे, उनसे अब राज्य संभल नहीं रहा है. लिहाजा उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए.
#WATCH पटना, बिहार: जमुई घटना पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार में महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप सबने उस वीडियो को देखा होगा। वो वीडियो शर्मसार करने वाला वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। पूरे देशभर… pic.twitter.com/rIG24vQVTz— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2026
"सम्राट चौधरी आपसे बिहार नहीं संभल रहा है. आप मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ियेगा, अपने अपराध मुक्त बनाने का दावा किया था लेकिन आपराधिक घटनाएं बिहार में लगातार बढ़ रही है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
मांझी को तेजस्वी का जवाब
वहीं, मुख्य आरोपी नंदन यादव की जाति को लेकर जीतनराम मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती. नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, ऐसी घटना में संलिप्त पाए जाने वालों को फांसी दी जानी चाहिए.'
HAM बोलते नहीं करके दिखलाते हैं।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) September 22, 2026
जमुई वाले मामले की जानकारी तो सबको लग ही गई होगी।
पर इसमें हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे देतें हैं।
तेजस्वी जी कहते रहें हैं ना कि बिहार-यूपी का हर “यादव” उनका भाई है।
तो उन्हीं भाईयों में से कुछ भाईयों ने जमुई में लड़की छेड़कर विडियो बनाया था ताकि…
एनडीए नेताओं के बयान दुखद
तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे नेता संवेदनहीन बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार और श्रेयसी सिंह का बयान दुखद है.
कस्टोडियल डेथ में बिहार नंबर वन
वहीं, जेल में कैदियों की मौत को लेकर तेजस्वी यादव ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कस्टोडियल डेथ के मामले में बिहार नंबर वन है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में सवाल के जवाब में कहा था कि एक जनवरी से 15 मार्च तक बिहार में सबसे ज्यादा कस्टडी में मौत हुई है. कुल 19 कस्टडी डेथ हुई है. ये सामान्य बात नहीं है.
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