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'अब कहेंगे सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया', नंदन यादव की 'जाति' के बहाने मांझी ने तेजस्वी को घेरा

जमुई बदसलूकी मामले के मुख्य आरोपी की जाति को लेकर जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है.

Jitan Ram Manjhi
तेजस्वी यादव पर जीतनराम मांझी का तंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 1:56 PM IST

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पटना: जमुई बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर हुआ है. उसके दोनों पैर में गोली लगी है. वहीं, अब उसकी जाति को लेकर सियासत शुरू हो गई है. हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार-यूपी के सभी यादव उनके दोस्त हैं.

तेजस्वी यादव पर जीतनराम मांझी का तंज
जीतनराम मांझी ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'तेजस्वी जी कहते रहें हैं ना कि बिहार-यूपी का हर यादव उनका भाई है. तो उन्हीं भाईयों में से कुछ भाईयों ने जमुई में लड़की छेड़कर वीडियो बनाया था, ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके. अब तेजस्वी यादव कहेंगें देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया.'

तेजस्वी जी अपने भाईयों को सचेत कर दें
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम बोलते नहीं करके दिखलाते हैं. उन्होंने आगे लिखा, 'मैं अभी भी कहूंगा तेजस्वी जी अपने भाईयों को सचेत कर दीजिए, नहीं तो सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है. सम्राट का सुशासन है भाई.'

तेजस्वी ने क्या कहा था?
असल में तेजस्वी यादव ने जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए एक्स हैंडल पर लिखा था कि जमुई कांड के वक्त सीएम जातीय सम्मेलन कर रहे थे. उन्होंने गमछे का रंग, आरोपियों की जाति और यादव-मुस्लिम एंगल ढूंढने को लेकर भी सवाल उठाए थे.

'मुस्लिम और यादव एंगल ढूंढो'
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री और पुलिस के काल्पनिक संवाद का जिक्र करते हुए लिखा, 'CM- लड़की छेड़ने वाले ने किस रंग का गमछा लपेटा हुआ था? पुलिस- सर, भगवा! एकदम आप जैसा. CM- फिर तो वह भगवा बलात्कारी ना हुआ. मतलब विचार से तो सात्विक और मोदी समर्थक ही होगा ना जी?? CM: बकवास बंद करो, जल्दी से आरोपियीं की जाति बताओ? पुलिस- सर, ये सब इधर के ही समर्थक हैं. CM- कुछ करो, मुस्लिम और यादव एंगल ढूंढो, कैसे भी. पुलिस- सर मुश्किल है.'

डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
इससे पहले उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा था कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी. सभी आरोपियों पर एक्शन होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष को देखना चाहिए कि इस मामले में किस मुस्तैदी से सरकार ने एक्शन लिया है.

"यह इतनी घृणित घटना है की जितनी निंदा की जा सके की जानी चाहिए और सरकार इतनी मुस्तैद है कि शुरू में ही पोस्को एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें कठोरतम सजा का प्रावधान है. जो भी दोषी हैं, उन्हें सरकार छोड़ेगी नहीं."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

विजय चौधरी और भाई वीरेंद्र के बयान (ETV Bharat)

आरोपियों का एनकाउंटर जरूरी
वहीं, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो गई है. अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है. इसलिए इस तरह की घटना हो रही है. सरकार को ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए.

एनकाउंटर में मुख्य आरोपी घायल
जमुई पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में उसे घायल कर दिया. उसके दोनों पैरों में गोली लगी है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. खबर है कि एक और आरोपी हरेराम यादव को भी पकड़ा गया है. इससे पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

क्या है मामला?
रविवार शाम 10वीं की नाबालिग छात्रा अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ बदसलूकी की. वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो में आरोपियों की घिनौनी हरकर साफ नजर आ रही है.

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Last Updated : September 22, 2026 at 1:56 PM IST

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