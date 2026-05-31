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'हमारे लिए स्कूल बस क्यों नहीं आती?' इस मासूम सवाल ने साधारण टोला सेवक को बना दिया 80 बच्चों का मसीहा

जमुई: बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित केंडीह गांव से एक बेहद ही अनोखी और सराहनीय खबर सामने आई है. यहां एक शख्स की पहल की चर्चा हर ओर हो रही है. केंडीह गांव के रहने वाले शिक्षा सेवक जयकांत मांझी ने अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा और नेक संकल्प लिया है. जयकांत मांझी ने मन में यह ठान लिया है कि वह अपने समाज की बस्ती के एक भी परिवार के बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने देंगे.

मसीहा के रूप में पहचान: अपने इस अभूतपूर्व और नि:स्वार्थ कार्य की वजह से जयकांत मांझी आज पूरे इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं. केंडीह दलित बस्ती के लोग और आसपास के ग्रामीण जयकांत मांझी को दलितों का मसीहा और दूसरा दशरथ मांझी आदि कहकर पुकारने लगे हैं. जमुई के इस लाल ने समाज के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि हर तरफ उनके इस अद्वितीय कार्य की सराहना और प्रशंसा हो रही है.

अनोखी पहल की गूंज: यह पूरी कहानी जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले केंडीह गांव के एक साधारण शिक्षा सेवक जयकांत मांझी की है. आज जयकांत मांझी की यह अनोखी पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. महादलित बस्ती के रहने वाले जयकांत मांझी अपने ई-रिक्शा से हर रोज तकरीबन 80 बच्चों को नि:शुल्क स्कूल पहुंचाते हैं.

कर्ज लेकर खरीदा ई-रिक्शा: बस्ती के गरीब और मासूम बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए जयकांत मांझी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया. उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर्ज लिया और अपनी जमा पूंजी भी इस काम में लगा दी. इन पैसों से उन्होंने 70 हजार रुपये में एक सेकेंड हैंड यानी पुराना टोटो (ई-रिक्शा) खरीद लिया.

रोजाना की नि:शुल्क सेवा: अब जयकांत इसी पुराने ई-रिक्शा से अपने गांव और महादलित समाज के तकरीबन 80 बच्चों को हर दिन मुफ्त में स्कूल पहुंचाते हैं. महादलित बस्ती से स्कूल की दूरी लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर है जिसे बच्चे इस टोटो के जरिए आसानी से तय करते हैं. इन 80 बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं जो हर रोज इसी गाड़ी से स्कूल जाते हैं.

बदल रही है बच्चों की जिंदगी: जयकांत की इस नि:शुल्क सेवा और अनोखी पहल से दलित गरीब परिवार के बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बदल रही है. एक वक्त था जब यह बच्चे संसाधनों और साधनों की कमी के कारण मुख्यधारा की शिक्षा से पूरी तरह दूर होते जा रहे थे. अब जयकांत मांझी की इस गाड़ी की बदौलत बस्ती के सभी बच्चे समय पर रोजाना स्कूल जाने लगे हैं.

मेहनत और लगन का सफर: मसीहा के रूप में मशहूर टोला सेवक जयकांत मांझी दलित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. टोला सेवक दलित बच्चों के लिए एक सच्चे मसीहा बनकर उभरे हैं जिन्होंने समाज के सामने सेवा की एक बड़ी मिसाल पेश की है. आज इस पूरे इलाके में हर कोई जयकांत मांझी के इस काम की दिल से दाद दे रहा है और प्रशंसा कर रहा है.

लूना बाइक से हुई शुरुआत: इस सफर की शुरुआत आज के आधुनिक ई-रिक्शा से नहीं हुई थी बल्कि जयकांत मांझी ने इसके लिए पहले एक दूसरा रास्ता चुना था. टोला सेवक जयकांत मांझी ने सबसे पहले अपने पैसों से एक पुरानी 'लूना' बाइक खरीदा था. वह इसी पुरानी लूना बाइक से रोज कई फेरे लगाकर बच्चों को घर से स्कूल और वापस स्कूल से घर पहुंचाते थे.

दिनचर्या में आया बदलाव: जयकांत पुरानी लूना बाइक से बच्चों को सुबह घर से स्कूल पहुंचाते थे और फिर वापस स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल से घर पहुंचाते थे. धीरे-धीरे स्कूल जाने के इच्छुक दलित बच्चों की संख्या बढ़ती गई जिससे लूना बाइक पर सबको ले जाना असंभव होने लगा. बच्चों की संख्या बढ़ने पर जयकांत मांझी ने हिम्मत नहीं हारी और एक पुराना टोटो खरीद लिया.

रोजाना के 8 से 10 फेरे: अब जयकांत मांझी इसी पुराने टोटो से सुबह-शाम कई फेरे लगाकर लगभग 80 बच्चों को घर से स्कूल और वापस स्कूल से घर पहुंचाते हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ जाने के कारण उन्हें गांव बस्ती से स्कूल तक पहुंचाने और लाने में 8 से 10 फेरे लगाने पड़ते हैं. अब रोजाना बच्चों को स्कूल सुरक्षित लाना और ले जाना ही जयकांत मांझी की स्थायी दिनचर्या बन चुकी है.

बचे समय में अन्य कार्य: इन गरीब महादलित बच्चों को पूर्णतः नि:शुल्क सेवा देने के बाद जो भी समय बचता है जयकांत उसी में वह अपने दूसरे काम करते हैं. बचे हुए समय में ही टोला सेवक जयकांत मांझी अपनी आजीविका चलाने और परिवार के भरण-पोषण के लिए अन्य कार्यों को पूरा करते हैं. बच्चों की पढ़ाई के समय और उनके स्कूल के घंटों के साथ जयकांत कभी कोई समझौता नहीं करते.

"जो हमारे साथ बीती बचपन में वो अन्य बच्चों के साथ न बीते ये सोच तो हमेशा से मेरे मन में थी. हम नहीं चाहते कि जो मुश्किलें और परेशानियां हमने अपने बचपन में झेली हैं, वही दर्द आज की मासूम पीढ़ी को भी झेलना पड़े."- जयकांत मांझी, टोटो चालक

घर-घर जाकर दी शिक्षा की अलख: अपनी इसी सोच के कारण जयकांत मांझी जब टोला सेवक बने तो उन्होंने तुरंत अपनी बस्ती में काम करना शुरू कर दिया. टोला सेवक बनने के बाद वह खुद हर रोज दलित और महादलित परिवार के घरों में जाकर माता-पिता और बच्चों से बात करते थे. वह अनपढ़ परिवारों को शिक्षा के अनगिनत फायदे समझाते थे और बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करते थे.

अनियमित उपस्थिति की समस्या: जयकांत मांझी के समझाने पर दलित परिवारों के बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार तो हो जाते थे और स्कूल जाते भी थे. लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी बच्चे रोजाना स्कूल नहीं जाते थे. कोई सप्ताह में दो दिन जाता तो कोई सिर्फ तीन दिन जाता था. काफी प्रयास करने के बाद भी बच्चों की स्कूल में रोजाना की उपस्थिति सही तरीके से दर्ज नहीं हो पा रही थी.