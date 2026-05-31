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'हमारे लिए स्कूल बस क्यों नहीं आती?' इस मासूम सवाल ने साधारण टोला सेवक को बना दिया 80 बच्चों का मसीहा

हर बच्चे को शिक्षित बनाने के निश्चय के साथ जयकांत मांझी रोजाना मुफ्त टोटो सेवा दे रहे हैं. पढ़ें जमुई से राजेश कुमार की रिपोर्ट

JAYKANT MAJHI FREE RIDE TO SCHOOL
बच्चों को मुफ्त टोटो सेवा देते जयकांत मांझी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 1:25 PM IST

11 Min Read
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जमुई: बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित केंडीह गांव से एक बेहद ही अनोखी और सराहनीय खबर सामने आई है. यहां एक शख्स की पहल की चर्चा हर ओर हो रही है. केंडीह गांव के रहने वाले शिक्षा सेवक जयकांत मांझी ने अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा और नेक संकल्प लिया है. जयकांत मांझी ने मन में यह ठान लिया है कि वह अपने समाज की बस्ती के एक भी परिवार के बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने देंगे.

मसीहा के रूप में पहचान: अपने इस अभूतपूर्व और नि:स्वार्थ कार्य की वजह से जयकांत मांझी आज पूरे इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं. केंडीह दलित बस्ती के लोग और आसपास के ग्रामीण जयकांत मांझी को दलितों का मसीहा और दूसरा दशरथ मांझी आदि कहकर पुकारने लगे हैं. जमुई के इस लाल ने समाज के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि हर तरफ उनके इस अद्वितीय कार्य की सराहना और प्रशंसा हो रही है.

अनोखी पहल की गूंज: यह पूरी कहानी जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले केंडीह गांव के एक साधारण शिक्षा सेवक जयकांत मांझी की है. आज जयकांत मांझी की यह अनोखी पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. महादलित बस्ती के रहने वाले जयकांत मांझी अपने ई-रिक्शा से हर रोज तकरीबन 80 बच्चों को नि:शुल्क स्कूल पहुंचाते हैं.

कर्ज लेकर खरीदा ई-रिक्शा: बस्ती के गरीब और मासूम बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए जयकांत मांझी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया. उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर्ज लिया और अपनी जमा पूंजी भी इस काम में लगा दी. इन पैसों से उन्होंने 70 हजार रुपये में एक सेकेंड हैंड यानी पुराना टोटो (ई-रिक्शा) खरीद लिया.

रोजाना की नि:शुल्क सेवा: अब जयकांत इसी पुराने ई-रिक्शा से अपने गांव और महादलित समाज के तकरीबन 80 बच्चों को हर दिन मुफ्त में स्कूल पहुंचाते हैं. महादलित बस्ती से स्कूल की दूरी लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर है जिसे बच्चे इस टोटो के जरिए आसानी से तय करते हैं. इन 80 बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं जो हर रोज इसी गाड़ी से स्कूल जाते हैं.

बदल रही है बच्चों की जिंदगी: जयकांत की इस नि:शुल्क सेवा और अनोखी पहल से दलित गरीब परिवार के बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बदल रही है. एक वक्त था जब यह बच्चे संसाधनों और साधनों की कमी के कारण मुख्यधारा की शिक्षा से पूरी तरह दूर होते जा रहे थे. अब जयकांत मांझी की इस गाड़ी की बदौलत बस्ती के सभी बच्चे समय पर रोजाना स्कूल जाने लगे हैं.

मेहनत और लगन का सफर: मसीहा के रूप में मशहूर टोला सेवक जयकांत मांझी दलित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. टोला सेवक दलित बच्चों के लिए एक सच्चे मसीहा बनकर उभरे हैं जिन्होंने समाज के सामने सेवा की एक बड़ी मिसाल पेश की है. आज इस पूरे इलाके में हर कोई जयकांत मांझी के इस काम की दिल से दाद दे रहा है और प्रशंसा कर रहा है.

लूना बाइक से हुई शुरुआत: इस सफर की शुरुआत आज के आधुनिक ई-रिक्शा से नहीं हुई थी बल्कि जयकांत मांझी ने इसके लिए पहले एक दूसरा रास्ता चुना था. टोला सेवक जयकांत मांझी ने सबसे पहले अपने पैसों से एक पुरानी 'लूना' बाइक खरीदा था. वह इसी पुरानी लूना बाइक से रोज कई फेरे लगाकर बच्चों को घर से स्कूल और वापस स्कूल से घर पहुंचाते थे.

दिनचर्या में आया बदलाव: जयकांत पुरानी लूना बाइक से बच्चों को सुबह घर से स्कूल पहुंचाते थे और फिर वापस स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल से घर पहुंचाते थे. धीरे-धीरे स्कूल जाने के इच्छुक दलित बच्चों की संख्या बढ़ती गई जिससे लूना बाइक पर सबको ले जाना असंभव होने लगा. बच्चों की संख्या बढ़ने पर जयकांत मांझी ने हिम्मत नहीं हारी और एक पुराना टोटो खरीद लिया.

रोजाना के 8 से 10 फेरे: अब जयकांत मांझी इसी पुराने टोटो से सुबह-शाम कई फेरे लगाकर लगभग 80 बच्चों को घर से स्कूल और वापस स्कूल से घर पहुंचाते हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ जाने के कारण उन्हें गांव बस्ती से स्कूल तक पहुंचाने और लाने में 8 से 10 फेरे लगाने पड़ते हैं. अब रोजाना बच्चों को स्कूल सुरक्षित लाना और ले जाना ही जयकांत मांझी की स्थायी दिनचर्या बन चुकी है.

बचे समय में अन्य कार्य: इन गरीब महादलित बच्चों को पूर्णतः नि:शुल्क सेवा देने के बाद जो भी समय बचता है जयकांत उसी में वह अपने दूसरे काम करते हैं. बचे हुए समय में ही टोला सेवक जयकांत मांझी अपनी आजीविका चलाने और परिवार के भरण-पोषण के लिए अन्य कार्यों को पूरा करते हैं. बच्चों की पढ़ाई के समय और उनके स्कूल के घंटों के साथ जयकांत कभी कोई समझौता नहीं करते.

"जो हमारे साथ बीती बचपन में वो अन्य बच्चों के साथ न बीते ये सोच तो हमेशा से मेरे मन में थी. हम नहीं चाहते कि जो मुश्किलें और परेशानियां हमने अपने बचपन में झेली हैं, वही दर्द आज की मासूम पीढ़ी को भी झेलना पड़े."- जयकांत मांझी, टोटो चालक

घर-घर जाकर दी शिक्षा की अलख: अपनी इसी सोच के कारण जयकांत मांझी जब टोला सेवक बने तो उन्होंने तुरंत अपनी बस्ती में काम करना शुरू कर दिया. टोला सेवक बनने के बाद वह खुद हर रोज दलित और महादलित परिवार के घरों में जाकर माता-पिता और बच्चों से बात करते थे. वह अनपढ़ परिवारों को शिक्षा के अनगिनत फायदे समझाते थे और बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करते थे.

अनियमित उपस्थिति की समस्या: जयकांत मांझी के समझाने पर दलित परिवारों के बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार तो हो जाते थे और स्कूल जाते भी थे. लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी बच्चे रोजाना स्कूल नहीं जाते थे. कोई सप्ताह में दो दिन जाता तो कोई सिर्फ तीन दिन जाता था. काफी प्रयास करने के बाद भी बच्चों की स्कूल में रोजाना की उपस्थिति सही तरीके से दर्ज नहीं हो पा रही थी.

दिल को झकझोरने वाला नजारा: बच्चों की इस अनियमितता के बीच एक दिन जयकांत मांझी ने गांव में एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनके सोचने का तरीका बदल दिया. उन्होंने देखा कि गांव में प्राइवेट स्कूल के वाहन अन्य संपन्न परिवारों के बच्चों को सुबह लेने आते थे और छुट्टी के बाद वापस पहुंचाने आते थे. प्राइवेट स्कूल की गाड़ियों को आता-जाता देखकर दलित टोले के गरीब मासूम बच्चे उन्हें बहुत ही हसरत भरी निगाहों से निहारते थे.

परिजनों से की सीधी बात: प्राइवेट गाड़ी को निहारते बच्चों को देखकर जयकांत मांझी तुरंत दलित टोले में गए और बच्चों तथा उनके परिजनों से सीधी बात की. जयकांत मांझी ने माता-पिता से पूछा कि इतना समझाने और सब व्यवस्था होने के बाद भी बच्चे रोजाना स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? इस सवाल के जवाब में उन गरीब लोगों ने जो हकीकत बताई उसे सुनकर जयकांत मांझी का मन पूरी तरह से विचलित हो गया.

"स्कूल दूर है पैदल आते जाते हम बहुत थक जाते हैं. गांव में दूसरे बच्चों को ले जाने और वापस पहुंचाने स्कूल के वाहन आते हैं, हम लोग भी तो स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे लिए कोई वाहन क्यों नहीं आता?" - ग्रामीण बच्चे

गरीब परिवारों की आर्थिक बेबसी: जयकांत बताते हैं कि बच्चों के इस मासूम और सीधे सवाल का जवाब देने के लिए उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं थे. मैने मन ही मन सोचा कि इन मासूम बच्चों को क्या बताउं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए जो वाहन आता है उसका किराया स्कूल फीस के साथ ही लिया जाता है. ऐसे में एक गरीब दलित मजदूर परिवार भला कहां से बच्चों को रोज स्कूल भेजने के लिए वाहन का इतना भारी किराया दे पाएगा.

मजदूरी बनाम बच्चों की पढ़ाई: जब जयकांत मांझी ने बस्ती के परिवारों को समझाना शुरू किया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो सभी का एक ही जवाब होता था. सभी परिवार यही कहते थे कि स्कूल भी गांव से काफी दूर है और बच्चा पढ़-लिखकर आखिर क्या ही कर लेगा. परिजनों का मानना था कि बच्चा अभी से काम करेगा तो परिवार की थोड़ी आर्थिक मदद होगी और आगे के लिए दो पैसा मजदूरी करके जोड़ लेगा.

भूख और दिहाड़ी की बड़ी चिंता: बस्ती के लोगों ने जयकांत मांझी के सामने अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति रखते हुए कहा कि हम लोग तो सुबह ही काम में लग जाते हैं, अगर हम बच्चों को रोज स्कूल पहुंचाने और लाने का काम करेंगे तो मजदूरी कब करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि अगर हम रोज मजदूरी नहीं करेंगे तो शाम को खाएंगे क्या, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है.

जयकांत मांझी का बड़ा संकल्प: मजदूर परिवारों की यह गंभीर आर्थिक मजबूरी और बच्चों का दर्द सुनकर जयकांत मांझी ने उसी दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया. जयकांत मांझी ने खुद से वादा करते हुए कहा कि चाहे जैसे भी हो, बच्चों ने अगर ठान लिया है कि वे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो पूरे दलित गरीब मजदूर परिवार के बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लाने का पूरा बीड़ा अब मैं खुद उठाऊंगा.

चिमनी और भट्ठों से की वापसी: अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए जयकांत ने तुरंत जमीनी स्तर पर काम करना और बच्चों को जोड़ना शुरू किया. शुरुआत में चिमनी, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले और गलियों में लकड़ी व गोबर चुनते बच्चों को वह अपनी पुरानी लूना बाइक से स्कूल पहुंचाने और लाने लगे. जयकांत की इस निरंतर मेहनत का असर यह हुआ कि पूरी महादलित बस्ती का माहौल धीरे-धीरे बदलने लगा.

देखादेखी तैयार हुए अन्य परिवार: जब बस्ती के लोगों ने देखा कि जयकांत पूरी सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ बच्चों को मुफ्त में स्कूल ले जा रहे हैं, तो बड़ा बदलाव आया. उनके इस प्रयास की देखादेखी बस्ती के अन्य परिवार भी अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए. इसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई जिसके लिए उन्होंने कर्ज लेकर पुराना टोटो खरीदा.

निजी जीवन का कड़ा संघर्ष: जयकांत मांझी सिर्फ बच्चों को लाने-ले जाने का काम ही नहीं करते हैं बल्कि हर सुबह खुद गांव की गलियों में जाकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार भी करवाते हैं. कई छोटे बच्चों को तो वह खुद अपने दोनों हाथों से प्यार से गोद में उठाकर ई-रिक्शा तक लेकर आते हैं. जयकांत मांझी के इस व्यक्तिगत जुड़ाव और प्रयास से ही आज स्कूल में दलित बच्चों की उपस्थिति में बहुत बड़ा सुधार हो पाया है.

"पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जयकांत के प्रयास से सब संभव हो पाया अब तो सभी परिवार के बच्चे स्कूल जाते है अच्छा लगता है देखकर और परिवार के लोग भी खुशी - खुशी अपने बच्चों को जयकांत के टोटो से स्कूल भेजते है लोग प्रशंसा करते है."- चमेली देवी, जयकांत मांझी की भाभी

मानवीय जिम्मेदारी की अनूठी मिसाल: जयकांत मांझी के इस प्रयास ने पूरे समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करते हुए यह साबित कर दिया है कि समाज में वास्तविक बदलाव केवल सरकारी योजनाओं से नहीं आता है. समाज को बदलने के लिए आम लोगों को भी अपने स्तर पर अपनी सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी निभाने की जरुरत है.

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