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'मेरी बेटी मर गई..' बिहार में लव मैरिज से नाराज परिवार ने जिंदा लड़की की निकाली अर्थी

जमुई: बिहार के जमुई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. खैरा थाना क्षेत्र में एक बालिग युवती के प्रेम विवाह से नाराज उसके परिजनों ने उसे सामाजिक रूप से मृत घोषित करते हुए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया.

पिता ने बेटी के जीते-जी कराया दाह संस्कार : लड़की के प्रेम विवाह से घर के लोग इतने नाराज थे कि परिवार के पुरुषों ने सिर मुंडवाया, अर्थी निकाली और नदी घाट पर दाह संस्कार की रस्में निभाईं. स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि परिवार अब श्राद्ध और पिंडदान की तैयारी कर रहा है.

पहले गुमशुदगी दर्ज फिर युवती खुद पहुंची थाने : जानकारी के अनुसार खैरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद 27 जुलाई को परिजनों ने खैरा थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. 2 अगस्त को युवती स्वयं थाने पहुंची. पुलिस ने उसकी चिकित्सीय जांच कराई, जिसमें उसके बालिग होने की पुष्टि हुई. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने युवती को उसकी इच्छा के अनुसार जाने की अनुमति दे दी.

कोर्ट मैरिज के बाद भड़का परिवार : बताया जा रहा है कि 3 अगस्त को युवती ने अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली. शादी की जानकारी मिलने के बाद परिवार में भारी नाराजगी फैल गई. इसके अगले दिन 4 अगस्त को परिजनों ने गांव में युवती की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली और खैरा थाना क्षेत्र के नरियाना नदी घाट पर अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं. परिवार के पुरुषों ने सामूहिक रूप से मुंडन भी कराया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनकी बेटी अब उनके लिए मर चुकी है.

श्राद्ध और पिंडदान की तैयारी की चर्चा : परिवार का कोई भी सदस्य कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि परिवार अब युवती के श्राद्ध और पिंडदान की तैयारी कर रहा है. इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही परिवार ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है.