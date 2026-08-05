'मेरी बेटी मर गई..' बिहार में लव मैरिज से नाराज परिवार ने जिंदा लड़की की निकाली अर्थी
जमुई में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिवार ने उसके जीते-जी कर दिया 'प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार', अब श्राद्ध के तैयारी की चर्चा. पढ़ें खबर-
Published : August 5, 2026 at 2:56 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. खैरा थाना क्षेत्र में एक बालिग युवती के प्रेम विवाह से नाराज उसके परिजनों ने उसे सामाजिक रूप से मृत घोषित करते हुए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया.
पिता ने बेटी के जीते-जी कराया दाह संस्कार : लड़की के प्रेम विवाह से घर के लोग इतने नाराज थे कि परिवार के पुरुषों ने सिर मुंडवाया, अर्थी निकाली और नदी घाट पर दाह संस्कार की रस्में निभाईं. स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि परिवार अब श्राद्ध और पिंडदान की तैयारी कर रहा है.
पहले गुमशुदगी दर्ज फिर युवती खुद पहुंची थाने : जानकारी के अनुसार खैरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद 27 जुलाई को परिजनों ने खैरा थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. 2 अगस्त को युवती स्वयं थाने पहुंची. पुलिस ने उसकी चिकित्सीय जांच कराई, जिसमें उसके बालिग होने की पुष्टि हुई. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने युवती को उसकी इच्छा के अनुसार जाने की अनुमति दे दी.
कोर्ट मैरिज के बाद भड़का परिवार : बताया जा रहा है कि 3 अगस्त को युवती ने अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली. शादी की जानकारी मिलने के बाद परिवार में भारी नाराजगी फैल गई. इसके अगले दिन 4 अगस्त को परिजनों ने गांव में युवती की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली और खैरा थाना क्षेत्र के नरियाना नदी घाट पर अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं. परिवार के पुरुषों ने सामूहिक रूप से मुंडन भी कराया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनकी बेटी अब उनके लिए मर चुकी है.
श्राद्ध और पिंडदान की तैयारी की चर्चा : परिवार का कोई भी सदस्य कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि परिवार अब युवती के श्राद्ध और पिंडदान की तैयारी कर रहा है. इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही परिवार ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है.
गोत्र और सामाजिक परंपरा को बताया जा रहा वजह : स्थानीय लोगों के अनुसार, युवती ने अपने ही गांव के युवक से विवाह किया है और दोनों का गोत्र एक होने की बात कही जा रही है. इसी कारण परिवार और समाज के कुछ लोग इस रिश्ते का विरोध कर रहे हैं. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
पुलिस ने क्या कहा? : खैरा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि युवती के लापता होने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. बरामदगी के बाद उसकी मेडिकल जांच में बालिग होने की पुष्टि हुई. सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद युवती को उसकी इच्छा के अनुसार भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि इसके बाद परिवार ने गांव में क्या किया, इसकी आधिकारिक जानकारी पुलिस को नहीं है.
''युवती के लापता होने के संबंध में परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, युवती को बरामद कर जब उसकी चिकित्सीय जांच कराई गई तो बालिग होने की पुष्टि हुई, कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुऐ उसे उसकी मर्जी से भेजा गया इसके बाद परिजनों ने गांव में क्या कुछ किया इसकी अधिकारिक जानकारी पुलिस को नहीं है.''- संजय कुमार सिंह, खैरा थानाध्यक्ष
बालिग को पसंद से शादी का कानूनी अधिकार : भारतीय कानून के अनुसार, यदि कोई महिला बालिग है तो उसे अपनी इच्छा से जीवनसाथी चुनने और विवाह करने का अधिकार है. ऐसे मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना होती है. परिवार द्वारा किए गए प्रतीकात्मक सामाजिक बहिष्कार या अंतिम संस्कार जैसी घटनाएं सामाजिक विवाद का विषय हो सकती हैं, लेकिन उनका अलग-अलग परिस्थितियों में कानूनी मूल्यांकन किया जाता है.
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