लीफआर्टिस्ट ने पीपल पत्ते पर बनाई मोदी, नीतीश, चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर

स्कूल में आर्ट टीचर में दुष्यंत: बिठलपुर गांव निवासी दुष्यंत कुमार जिले के लछुआड स्थित झारो सिंह पालो सिंह सरकारी स्कूल में 'आर्ट शिक्षक' हैं. दुष्यंत के अनुसार बनाई गई कलाकृति एनडीए की जीत को समर्पित है. दुष्यंत के शब्दों में पांच नेता जिन्हें 'पांडव' भी कहते है, सभी मिलकर बिहार का विकास करें. बिहार में रोजगार कंपनियां स्थापित करें ताकि बिहार के मजदूरों को रोजी-रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े. साथ ही युवाओं को बिहार में ही अच्छी शिक्षा मिल सके.

पत्ते पर एनडीए नेताओं की तस्वीर: इस तस्वीर में एनडीए के पांच प्रमुख नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान के साथ-साथ हम संरक्षक जीतनराम मांझी और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा को भी जगह दी गई है.

जमुई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर पीपल के पत्ते पर अपनी कलाकारी दिखाकर सुर्खियां बटोरने वाले जमुई के दुष्यंत कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं. पेशे से शिक्षक और लीफ आर्टिस्ट दुष्यंत ने पीपल के पत्ते पर एनडीए के पांच प्रमुख नेताओं की अदभुत कलाकृति बनाई है. बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में एनडीए की बडी जीत के मौके पर उन्होंने ये कलाकृति बनाई है.

बच्चों को सिखाते हैं हुनर: शिक्षक सह लीफ आर्टिस्ट दुष्यंत सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के साथ-साथ खाली समय में अपने घर पर 'आर्ट की शिक्षा' भी निःशुल्क देते हैं. वैसे तो समय-समय पर कई लीफ आर्ट की कलाकृति दुष्यंत बनाते रहते हैं लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर तीन मुद्रा वाली तस्वीर की देशभर में काफी चर्चा हुई थी. दुष्यंत के बारीक और अदभुत तस्वीर बनाने की कला को खूब सराहा गया था.

"पीपल के नाजुक से पत्ते पर कलाकृति बनाना आसान नहीं होता, जरा सी भी गलती से पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है. एक तस्वीर बनाने में डेढ़ से दो घंटे और कभी-कभी तो उससे भी अधिक समय लग जाता है. बहुत बारीकी से एकाग्रता से काम करना पडता है. सर्जिकल ब्लेड से तस्वीर को उकेरते हुऐ पत्ते की कटिंग करनी पड़ती है. 5-6 साल से ये काम करता आ रहा हूं. मैं तो कहूंगा कि इस कला को सभी को सीखना चाहिए ताकि ये कला आगे बढ़ती रहे."- दुष्यंत कुमार, लीफ आर्टिस्ट

एनडीए की प्रचंड जीत: हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार सफलता मिली है. बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम पार्टी को 5 और आरएलएम को 4 सीटों पर जीत मिली है. इस तरह 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों पर एनडीए का कब्जा है. पांचों घटक दल अपने को 'पांडव' कहते हैं. लीफ आर्टिस्ट दुष्यंत ने भी पीपल के पत्ते पर इन 'पांडवों' की कलाकृति दिखाई है.

