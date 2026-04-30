ETV Bharat / state

जानें किस जिले को कहा गया 'बिहार का कोहिनूर', 7100 करोड़ का औद्योगिक निवेश

जमुई : बिहार का जमुई जिला जिसे 'गॉड गिफ्टेड' कहा जाता है. नक्सलवाद खत्म होते ही अब इसे औधोगिक और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. जिले के डीएम नवीन ने जमुई को 'ईश्वर निर्मित उपवन' और 'बिहार का कोहिनूर' की संज्ञा दी, साथ ही इसे तराशने की प्रतिबद्धता दोहराई.

'अद्भुत जमुई' : दरअसल, जमुई जिला प्रशासन एवं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) के संयुक्त तत्वावधान में आउटरीच कार्यक्रम 'अद्भुत जमुई: पर्यटन एवं उद्योग विकास की नई दिशा' का आयोजन हुआ. इस में विशेषज्ञों, निवेशकों और अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि जमुई अब अपने पुराने आवरण को त्यागकर बिहार के एक उभरते हुए विकसित और औद्योगिक केंद्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है.

जमुई डीएम नवीन का बयान (ETV Bharat)

''स्वर्ण भंडार की यह धरती प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है. 70 के दशक का यह 'स्लीपिंग टाउन' अब पर्यटन की नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है. यहां हेरिटेज, विलेज और एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं.''- सुनील सिंह, सदस्य, BIA

'स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की जरूरत' : सुनील सिंह ने कुकुरझप डैम पर रोपवे के निर्माण और पर्यटन स्थलों पर साइनेज की आवश्यकता पर बल देते हुए सुझाव दिया कि स्थानीय युवाओं को 'टूरिस्ट गाइड' के रूप में प्रशिक्षित कर उनके हुनर का प्रबंधन किया जाए. साथ ही, उन्होंने सरकार की 'होम-स्टे' योजना के तहत मिलने वाले 20 लाख रुपये के ऋण का लाभ उठाकर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का आह्वान किया.