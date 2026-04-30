जानें किस जिले को कहा गया 'बिहार का कोहिनूर', 7100 करोड़ का औद्योगिक निवेश
नक्सल मुक्त होने के साथ ही देश के कई राज्य आगे बढ़ने को तैयार हैं. इसी में से एक है बिहार का जमुई.
Published : April 30, 2026 at 3:10 PM IST
जमुई : बिहार का जमुई जिला जिसे 'गॉड गिफ्टेड' कहा जाता है. नक्सलवाद खत्म होते ही अब इसे औधोगिक और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. जिले के डीएम नवीन ने जमुई को 'ईश्वर निर्मित उपवन' और 'बिहार का कोहिनूर' की संज्ञा दी, साथ ही इसे तराशने की प्रतिबद्धता दोहराई.
'अद्भुत जमुई' : दरअसल, जमुई जिला प्रशासन एवं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) के संयुक्त तत्वावधान में आउटरीच कार्यक्रम 'अद्भुत जमुई: पर्यटन एवं उद्योग विकास की नई दिशा' का आयोजन हुआ. इस में विशेषज्ञों, निवेशकों और अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि जमुई अब अपने पुराने आवरण को त्यागकर बिहार के एक उभरते हुए विकसित और औद्योगिक केंद्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है.
''स्वर्ण भंडार की यह धरती प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है. 70 के दशक का यह 'स्लीपिंग टाउन' अब पर्यटन की नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है. यहां हेरिटेज, विलेज और एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं.''- सुनील सिंह, सदस्य, BIA
'स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की जरूरत' : सुनील सिंह ने कुकुरझप डैम पर रोपवे के निर्माण और पर्यटन स्थलों पर साइनेज की आवश्यकता पर बल देते हुए सुझाव दिया कि स्थानीय युवाओं को 'टूरिस्ट गाइड' के रूप में प्रशिक्षित कर उनके हुनर का प्रबंधन किया जाए. साथ ही, उन्होंने सरकार की 'होम-स्टे' योजना के तहत मिलने वाले 20 लाख रुपये के ऋण का लाभ उठाकर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का आह्वान किया.
'नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त है जमुई' : जिलाधिकारी नवीन ने सुरक्षा के बदलते माहौल पर जोर देते हुए कहा कि जमुई अब नक्सलवाद के साए से पूरी तरह मुक्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में चुरमारा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में हुआ सफल मतदान और 31 मार्च 2026 को केंद्र सरकार द्वारा जमुई को नक्सल मुक्त घोषित करने की आधिकारिक अधिसूचना इस बात का जीवंत प्रमाण है.
''सिमुलतला में 'वेलनेस सेंटर' की स्थापना की जाएगी. जिले की जीडीपी के गैप को पाटने के लिए जिला प्रशासन युद्धस्तर पर कार्य करेगा. हम सभी को मिलकर इसे समृद्ध और खूबसूरत बनाना है.''- नवीन, जिलाधिकारी, जमुई
7100 करोड़ का औद्योगिक निवेश : औद्योगिक परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा करते हुए बीआईए के पूर्व अध्यक्ष संजय गोयनका ने कहा कि जमुई में निवेश के लिए अब सरकार ने 'रेड कार्पेट' बिछा दिया है. जमुई में 7100 करोड़ का औद्योगिक निवेश की रूपरेखा तैयार हो चुकी है. कुछ प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है. बचे हुए पर जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है.
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