बिहार में खौफनाक वारदात, पत्नी की हत्या कर शव के पास ही बैठा रहा पति
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेजा और वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है. पढ़ें खबर
Published : May 20, 2026 at 6:26 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई से एक खौफनाक खबर सामने आई है. यहां खैरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घरेलू विवाद और अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. यह पूरी घटना बुधवार तड़के सुबह करीब तीन बजे की बताई जा रही है.
कमरे में बैठा रहा आरोपी पति: हैरानी की बात तो ये है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति भागने के बजाय कमरे में ही पत्नी के शव के पास बैठा रहा. आरोपी पति ने हंसुआ से गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी.
मची सनसनी: सुबह होते ही जब इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की सूचना खैरा थाना पुलिस को दी.
आरोपी गिरफ्तार: सूचना मिलते ही खैरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी का कबूलनामा: पूछताछ में आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था. उसने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. जिसके बाद उसने सुबह हंसुआ से गला रेतकर हत्या की. बताया जाता है कि आरोपी निसंतान है.
हथियार बरामद: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है. साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई हंसुआ को भी बरामद कर लिया है. खैरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि यह पूरी घटना घरेलू विवाद के कारण हुई है.
एसडीपीओ का बयान: घटना को लेकर जमुई सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि खैरा थाना क्षेत्र में पति के द्वारा एक महिला की हत्या की गई है. मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है.
"पूछताछ में हत्या का कारण पति-पत्नी के बीच का पुराना विवाद बताया जा रहा है. पुलिस फिलहाल अवैध संबंध और घरेलू विवाद के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है. FSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच कर रही है." - सतीश सुमन, जमुई सदर एसडीपीओ
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