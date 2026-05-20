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बिहार में खौफनाक वारदात, पत्नी की हत्या कर शव के पास ही बैठा रहा पति

जमुई: बिहार के जमुई से एक खौफनाक खबर सामने आई है. यहां खैरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घरेलू विवाद और अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. यह पूरी घटना बुधवार तड़के सुबह करीब तीन बजे की बताई जा रही है.

कमरे में बैठा रहा आरोपी पति: हैरानी की बात तो ये है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति भागने के बजाय कमरे में ही पत्नी के शव के पास बैठा रहा. आरोपी पति ने हंसुआ से गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी.

मची सनसनी: सुबह होते ही जब इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की सूचना खैरा थाना पुलिस को दी.

आरोपी गिरफ्तार: सूचना मिलते ही खैरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी का कबूलनामा: पूछताछ में आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था. उसने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. जिसके बाद उसने सुबह हंसुआ से गला रेतकर हत्या की. बताया जाता है कि आरोपी निसंतान है.