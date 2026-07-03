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दूर के ढोल सुहावने.. बिहार का ये स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार, 10 हजार की आबादी का इलाज राम भरोसे

इलाज के नहीं आता कोई: संसाधनों और डॉक्टरों की भारी कमी के कारण अब स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आना पूरी तरह से छोड़ दिया है. अब सिर्फ भूले-भटके कुछ स्थानीय मरीज ही यहां दवाई लेने के उद्देश्य से पहुंचते हैं और वे भी केवल सर्दी, खांसी, बुखार या फिर मामूली चोट लगने पर पट्टी बंधवाने के लिए ही यहां आते हैं. स्थानीय निवासी चंद्रचूड़ सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उक्त स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की कोई सुविधा मौजूद नहीं है जिससे गरीब जनता परेशान है. गरीब किसान मजदूर इलाका होने के कारण यहां के लोग प्राइवेट अस्पतालों का भारी-भरकम खर्च उठाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं और उनके पास जमुई या बरहट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है

बेसहारा अस्पताल: इन गांवों में मुख्य रूप से गढ़वा कटौना, बीचला कटौना, गर्दी कटौना, पाडे कटौना, टांड गार्दी, पमैया, भंडारी और फुलवरिया शामिल हैं. इन सभी 8 गांवों को मिलाकर यहां की कुल आबादी लगभग 10 हजार है जिन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए वर्ष 2010 में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था लेकिन लगभग 15-16 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक इस केंद्र को न तो उचित संसाधन मिल सके और न ही बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकीं जिससे यह खुद बेसहारा हो गया है.

महिलाओं का दर्द : अस्पताल का जो भी थोड़ा-बहुत कागजी काम या मरीजों को देखना होता है.यह सब बंद कमरों के बजाय बाहर बने खुले गलियारे में ही निपटाया जाता है. इस भीषण कुव्यवस्था के कारण जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय मजबूरन इस केंद्र को छोड़कर अन्य दूर-दराज के प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक और मानसिक बोझ लगातार बढ़ जाता है. इस स्वास्थ्य केंद्र पर कटौना पंचायत के 8 गांवों में स्थित 14 वार्ड की लगभग 10 हजार की आबादी के इलाज का जिम्मा है

धूल फांकती मेज: सुरक्षित प्रसव कराने वाली यह महत्वपूर्ण मेज अस्पताल के कोने में पड़े महीनों से धूल फांक रही है. अस्पताल प्रबंधन की इस घोर लापरवाही के कारण यहां सुरक्षित प्रसव कराने की पूरी सरकारी व्यवस्था महज कागजों और फाइलों तक ही सिमट कर रह गई है. अस्पताल के कमरों की हालत इतनी जर्जर और दयनीय हो चुकी है कि उनका उपयोग किसी भी जरूरी डॉक्टरी काम के लिए नहीं किया जाता है.

प्रसव व्यवस्था ठप: धरातल पर ग्रामीणों को इलाज मिलने के बजाय सिर्फ भारी लापरवाही और स्वास्थ्य महकमे की घोर संवेदनहीनता ही देखने को मिल रही है. इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा चिंताजनक, दयनीय और दर्दनाक स्थिति क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की देखभाल और उनके सुरक्षित प्रसव को लेकर है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वेलनेस सेंटर में ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराने के उद्देश्य से प्रसव मेज (डिलिवरी टेबल) भेजी गई थी.

गंदगी का अंबार: वहीं अस्पताल में डॉक्टरों और मरीजों के उपयोग के लिए बने बाथरूम की स्थिति तो इतनी भयावह और गंदी हो है कि वहां किसी भी आम इंसान का जाना संभव ही नहीं है. इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुध लेने वाला और इसकी दुर्दशा पर ध्यान देने वाला कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आता. पूरा सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है और ग्रामीणों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से बना यह 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है.

भीतर की स्थिति: अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि एक ही छोटे से कमरे के भीतर बेड, दवाइयां, टूटी अलमारी और जगह-जगह कचरे की तरह फैले हुए कार्टून के डिब्बे ठूसकर रखे गए हैं. कमरे की फर्श से लेकर दीवारों के कोनों तक सिर्फ खाली कार्टून और फटे हुए डब्बे पसरे हुए नजर आते हैं जो अस्पताल कम और कबाड़खाना ज्यादा प्रतीत होता है. यहां साफ-सफाई का नामो-निशान भी दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलता है.

पसरा कचरा: पानी देने के बजाय अब इन निष्क्रिय हो चुके सरकारी चापाकलों में स्थानीय लोग अपनी बकरियां बांधने का काम कर रहे हैं. इसके बाद अस्पताल के मुख्य भवन के अंदर कदम रखने पर वहां चारों तरफ सिर्फ अव्यवस्था और घोर लापरवाही का साम्राज्य पसरा हुआ दिखाई पड़ता है. मरीजों की सेहत सुधारने वाली और उनके इलाज के लिए विभाग से आई जीवनरक्षक मेडिसिन और दवाइयां जहां-तहां बेहद बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी हैं.

बदहाली का मंजर: दरअसल मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए जमुई के वरहट प्रखंड स्थित कटौना पंचायत के इस स्वास्थ्य केंद्र को आज खुद अपने ही इलाज की जरूरत आन पड़ी है. यहां बुनियादी सुविधाओं का इस कदर अभाव है कि आने वाले मरीज खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं. अस्पताल भवन के ठीक बाहर लगे दोनों चापाकल पिछले कई महीनों से पूरी तरह से फेल और खराब पड़े हैं जिनका पानी पीने के लिए ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

जमुई: बिहार के जमुई से स्वास्थ्य महकमे की एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जो पूरे सरकारी दावे की पोल खोलती है. शासन और प्रशासन द्वारा हर मंच से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बड़ी-बड़ी बातें हमेशा कही जाती हैं, लेकिन सबकुछ सिर्फ कागजों और टेबल पर रखी फाइलों में ही चलता दिखता है. क्योंकि जमीनी धरातल की सच्चाई तो कुछ और ही है.

खानापूर्ति का केंद्र: बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन, विधायक, मंत्री और सांसदों के सामने इस अस्पताल में प्रसव सुविधा और संसाधन शुरू करने की गुहार लगाई लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ. अस्पताल में डिलीवरी और इमरजेंसी इलाज की व्यवस्था न होने से प्रसव के समय महिलाओं को 10 किलोमीटर दूर जमुई या बरहट ले जाना ग्रामीणों की बड़ी मजबूरी बन जाता है.

चंद्रचूड़ सिंह, ग्रामीण (ETV Bharat)

"यहां प्रसव की कोई सुविधा मौजूद नहीं है जिससे गरीब जनता परेशान है. गरीब इलाका है यहां के लोग प्राइवेट अस्पतालों का भारी-भरकम खर्च उठाने में असमर्थ हैं. उनके पास जमुई या बरहट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है.इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी की व्यवस्था और संसाधन मुहैया करा दिए जाएं तो ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी."-चंद्रचूड़ सिंह, स्थानीय निवासी

कोई सुविधा नहीं: यहां इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाली ग्रामीण महिला कुसुम देवी और आशा देवी ने भी अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि 15-16 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक इसमें कोई सुविधा ही नहीं है. डिलीवरी या प्रसव की भी कोई व्यवस्था ही नहीं है.लोग साधारण सर्दी-जुकाम, सरदर्द इसी के इलाज के लिए आते हैं यहा.

कुसुम देवी, स्थानीय महिला (ETV Bharat)

दो के भरोसे: अस्पताल के ठीक सामने रहने वाले स्थानीय दुकानदार राजेश साव ने बताया कि संसाधन यहां कुछ भी नहीं है, यह स्वास्थ्य केंद्र केवल खानापूर्ति के लिए खोला गया है. उनके अनुसार अस्पताल एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है. जहां प्रसव या अन्य इलाज के लिए न तो संसाधन हैं और न ही कोई महिला स्वास्थ्य कर्मी, नर्स या एएनएम मौजूद रहती हैं जो कि मरीजों की सुध ले सके.

"शुरुआत में व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद में कुछ ग्रामीण यहां इलाज के लिए आते थे, लेकिन कुव्यवस्था को देखकर अब कोई दोबारा नहीं आता और लोगों को भी बताता है कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है.मजबूरन ग्रामीण किसान परिवार झोलाछाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं."- राजेश साव, ग्रामीण

कागजों पर व्यवस्था दुरूस्त: कागजों पर यहां डॉक्टर समीर राज (जनरल मेडिकल ऑफिसर), आयुष चिकित्सक डॉ कविंद्र प्रसाद और ऑपरेटर कमलजीत कुमार की नियमित ड्यूटी लगाई गई है और इनके साथ ही ग्रामीण महिलाओं की देखभाल के लिए चार एएनएम कंचन, रीमा, नीलम और ममता की भी तैनाती की गई है. कागजों पर सात कर्मचारियों की लंबी-चौड़ी लिस्ट होने के बावजूद ग्राउंड जीरो पर खोजने पर केवल एक एमबीबीएस डॉक्टर समीर राज और एक डाटा ऑपरेटर कमलजीत कुमार ही उपस्थित मिले.

ऑफलाइन हाजिरी: जब अस्पताल में कर्मचारियों की अटेंडेंस और उनकी उपस्थिति के बारे में पूछताछ की गई तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया. अस्पताल में कर्मचारियों की हाजिरी ऑफलाइन उपस्थिति पंजी (रजिस्टर) में दर्ज की जाती है. इसी पुरानी ढुलमुल व्यवस्था के कारण कर्मचारियों की मनमानी लगातार जारी है और वे बिना किसी डर के ड्यूटी से गायब रहते हैं.

मेडिकल ऑफिसर की सफाई: इस पूरी अव्यवस्था और स्टाफ की अनुपस्थिति पर मौके पर मौजूद जनरल मेडिकल ऑफिसर डॉ समीर राज ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि अभी तो ड्यूटी में मैं और एक डाटा ऑपरेटर ही यहां मौजूद हैं. बाकी स्टाफ एएनएम आदि फील्ड में गए हैं जिन्हें किसी भी इमरजेंसी स्थिति में फोन करके बुला लिया जाता है. जब उनसे बदहाल बेड, गंदगी से भरे बाथरूम, टूटी छत, दीवारों और खिड़कियों के रखरखाव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की.

"अभी ढाई महीने पहले ही हमारी ड्यूटी यहां लगी है, हम जब से आए हैं इसे इसी तरह देख रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं." - डॉ समीर राज, जनरल मेडिकल ऑफिसर

डॉ समीर राज, जनरल मेडिकल ऑफिसर (ETV Bharat)

सिविल सर्जन की सफाई: इस दुर्दशा को लेकर जब जमुई के सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी अलग सफाई दी. जमुई सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जिले में अब सिर्फ दो ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचे हैं बाकी सारे को उत्क्रमित करके सीएससी बना दिया गया है. उनके अनुसार अपग्रेड किए गए सभी सीएससी केंद्रों पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर है और वहां सभी कर्मचारी कार्यरत रहते हैं.

सीएस का दावा-पर्याप्त संसाधन मौजूद: सिविल सर्जन ने दावा किया कि उन केंद्रों पर मरीजों के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और वहां जरूरत से ज्यादा दवाइयां हर समय उपलब्ध रहती हैं. वहीं कटौना केंद्र से कर्मचारियों के गायब रहने के सवाल पर सिविल सर्जन ने वैक्सीनेशन का तर्क सामने रख दिया और कहा कि इसके कारण फील्ड में व्यस्तता है. उन्होंने कहा कि अभी असल में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है जिसके चलते स्टाफ को फील्ड में बहुत घूमना पड़ रहा है.

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सीएस का आश्वासन: सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि रोगियों की संख्या के हिसाब से अस्पताल को जिन भी चीजों की आवश्यकता होगी, उसकी मांग की जाएगी और वे इसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को ऊपर भेजेंगे ताकि वहां जल्द ही सभी आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जा सकें और 10 हजार की आबादी को बड़ी राहत मिल सके.

"अभी असल में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है जिसके चलते स्टाफ को फील्ड में बहुत घूमना पड़ रहा है.' उन्होंने माना कि वर्तमान में पूरा वर्क लोड मुख्य रूप से वैक्सीनेशन पर ही केंद्रित है, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र में थोड़ी कर्मचारियों की कमी दिख रही होगी."- डॉ अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन जमुई

डॉ अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन जमुई (ETV Bharat)

जल्द सुधार: उन्होंने आश्वासन दिया कि रोगियों की संख्या के हिसाब से अस्पताल को जिन भी चीजों की आवश्यकता होगी, उसकी मांग की जाएगी. सीएस के अनुसार वे इसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को ऊपर भेजेंगे. विभाग को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद वहां जल्द ही सभी आवश्यक संसाधन मुहैया करा दिए जाएंगे. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस रिपोर्ट पर कब तक कार्रवाई करता है और इस बीमार स्वास्थ्य केंद्र के दिन कब बदलते हैं ताकि यहां की 10 हजार की गरीब आबादी को सही इलाज मिल सके.



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