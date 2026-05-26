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तिरंगा यात्रा विवाद में नौकरी छोड़ने वाले पूर्व CO निर्भय प्रताप सिंह का इस्तीफा स्वीकार

पूर्व अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह ने खुद बिहार सरकार का आधिकारिक पत्र मीडिया ग्रुप में डालकर इस बात की पुष्टि की है. पढ़ें खबर

NIRBHAY PRATAP SINGH RESIGNATION
निर्भय प्रताप सिंह का इस्तीफा स्वीकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 3:30 PM IST

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जमुई: बिहार के जमुई स्थित लक्ष्मीपुर अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी यानी CO निर्भय प्रताप सिंह का इस्तीफा आखिरकार 10 महीने बाद सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है. इस बड़े प्रशासनिक फैसले के बाद से पूरे इलाके में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

कयासों पर लगा विराम: पूर्व अंचलाधिकारी ने खुद बिहार सरकार का आधिकारिक पत्र मीडिया ग्रुप में डालकर इस बात की पुष्टि की है. उनके इस्तीफा स्वीकृत होने की जानकारी सार्वजनिक होते ही पिछले कई महीनों से चल रहे कयासों पर पूरी तरह विराम लग गया है.

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10 महीने बाद सरकार ने स्वीकृत किया इस्तीफा (ETV Bharat)

रोक से थे आहत: दरअसल, यह पूरा मामला पिछले साल जमुई में एक भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकालने पर प्रशासन द्वारा रोक लगाने से जुड़ा है. इस घटना से बेहद आहत होकर तत्कालीन अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह ने सरकारी सेवा से अपना त्याग पत्र विभाग को भेज दिया था.

परमिशन का पुराना विवाद: घटना साल 2025 के अगस्त महीने की है जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तारीख नजदीक थी. उस समय लक्ष्मीपुर अंचल के सीओ पद पर तैनात निर्भय प्रताप सिंह शहर से गांव की ओर एक 'तिरंगा शोभा यात्रा' निकालना चाहते थे.

एसडीएम का इनकार: बताया जा रहा है कि इस तिरंगा शोभा यात्रा को निकालने के लिए तत्कालीन अंचलाधिकारी ने बकायदा जमुई के तत्कालीन एसडीएम सौरव कुमार को आवेदन भी दिया था. लेकिन ऐन वक्त पर जब सारी तैयारियां हो चुकी थीं तब प्रशासन ने इसकी परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया.

थानाध्यक्ष ने रोका: तैयारी पूरी होने के बाद जब हजारों की संख्या में हाथों में तिरंगा लिए युवाओं का जुटान हो चुका था तभी यात्रा निकलने से ठीक पहले टाउन थाना पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया. पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से वहां मौजूद सभी युवा बेहद आक्रोशित हो गए.

"तिरंगा शोभा यात्रा निकालने के लिए जमुई एसडीएम सौरव कुमार को आवेदन दिया गया था लेकिन ऐन वक्त पर जब यात्रा निकलने वाली थी तभी टाउन थाना पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया जिससे युवा आक्रोशित हो गए, पुलिस से तीखी नोंकझोंक हो गई."- निर्भय प्रताप सिंह, पूर्व अंचलाधिकारी

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पूर्व अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह (ETV Bharat)

परमिशन न होने का दावा: उन्होंने आगे बताया कि पुलिस द्वारा रोकने पर जब अधिकारियों से कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि इस यात्रा के लिए कोई आधिकारिक परमिशन ही नहीं है. हालांकि युवाओं के भारी गुस्से और आक्रोश को देखते हुए अंततः पुलिस को रास्ता देना ही पड़ा जिसके बाद यह यात्रा गांव-गांव तक पहुंची.

इस्तीफे का लाइव ऐलान: हालांकि यात्रा के बाद पुलिस और प्रशासन के इस अड़ियल रवैये से निर्भय प्रताप सिंह इतने आहत हुए कि यात्रा पूरी होते ही उन्होंने तुरंत मीडिया को बुला लिया. उन्होंने मीडिया के सामने ही लाइव कैमरे पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए अपना त्याग पत्र विभाग को भेज दिया था.

अधिकारियों पर गंभीर आरोप: मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने तत्कालीन जमुई एसडीएम सौरव कुमार तथा थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पर सीधे तौर पर मानसिक प्रताड़ना और असहयोग के गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद से ही उनका यह पत्र विभाग के पास लंबित पड़ा हुआ था.

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तिरंगा शोभा यात्रा में निर्भय प्रताप सिंह (ETV Bharat)

10 महीने बाद फैसला: प्रशासनिक अनदेखी और विवाद के बाद 15 अगस्त 2025 को भेजा गया उनका इस्तीफा उस वक्त तुरंत स्वीकृत नहीं हुआ था. लेकिन अब लगभग 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद बिहार सरकार द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है.

समाजसेवा से पुराना जुड़ाव:आपको बता दें कि निर्भय प्रताप सिंह सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं हैं बल्कि वह 'नेचर विलेज' के संस्थापक भी हैं. वह अपनी पढ़ाई के समय से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और समाजसेवा में हमेशा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं.

जनता के बीच सक्रियता: उनकी इसी सामाजिक सक्रियता को देखते हुए उनकी नियुक्ति लक्ष्मीपुर में सीओ के पद पर की गई थी. अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान भी निर्भय प्रताप अक्सर ग्रामीणों के बीच बैठक करते थे और सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी सीधे साझा करते थे.

समृद्ध गांव का सपना: वह लोगों को उनकी जिम्मेदारी बताने के साथ-साथ गांव में ही नए रोजगार सृजन करने के नायाब उपाय भी बताते थे. उनका हमेशा से एक ही सपना था कि देश का हर गांव और ग्रामीण समृद्ध बने तथा एक प्राकृतिक गांव का निर्माण हो.

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निर्भय प्रताप सिंह का इस्तीफा स्वीकार (ETV Bharat)

'नेचर दीदी' की शुरुआत: इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने 'नेचर विलेज' की नींव रखी जहां ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर उन्हें 'नेचर दीदी' का नाम दिया गया. इन महिलाओं को आधुनिक तकनीक सिखाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह ट्रेंड किया गया.

महिलाओं को मिला रोजगार: ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ये ग्रामीण महिलाएं हर्बल गुलाल, हर प्रकार के शुद्ध देसी मसाले और बांस के घरेलू उपयोग के खूबसूरत सामान बनाने लगीं. इसके साथ ही वे सिलाई-कढ़ाई का काम करके अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगीं.

औषधीय खेती की सीख: महिलाओं के साथ-साथ उन्होंने स्थानीय किसानों को पारंपरिक खेती को छोड़कर उसके साथ-साथ औषधीय पौधे लगाने के नए तरीके सिखाए. इससे किसानों को कमाई के नए साधन मिले और पूरा ग्रामीण इलाका तकनीक सीखकर आगे बढ़ने लगा.

स्कूलों में सिखाया योग: इसके अलावा अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह अपने व्यस्त सरकारी शेड्यूल से समय निकालकर स्थानीय सरकारी स्कूलों में भी जाते थे. वहां वह खुद छात्र-छात्राओं को योगासन कराते थे और बच्चों को योग के फायदे समझाते हुए उसके विभिन्न गुर सिखाते थे.

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