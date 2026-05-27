राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सस्पेंड, फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर जमुई डीएम का एक्शन
कृषक पहचान पत्र निर्माण में सुस्ती बरतने वाले बरहट के राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सस्पेंड, चकाई मुख्यालय में कटेगा निलंबन का समय.
Published : May 27, 2026 at 8:59 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई से प्रशासनिक कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पदाधिकारी द्वाऱा दंडात्मक कार्रवाई की खबर सामने आई है. जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा 'फार्मर रजिस्ट्री कार्य' में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई है. इसके तहत बरहट के राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही क्षेत्र में सक्रिय तीन किसान सलाहकारों को पद से चयनमुक्त करने की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: दरअसल बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 'फार्मर रजिस्ट्री योजना' के सफल क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध जमुई जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बीते 11 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई थी. इस बैठक में प्राप्त कड़े निर्देशों के मुताबिक में पूरे जिले में यह कार्रवाई की जा रही है.
चलाया जा रहा विशेष अभियान: इस बैठक के बाद जिले में 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक "मिशन मोड" में यह व्यापक अभियान पूरी तत्परता से चलाया जा रहा है. इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य तय समय-सीमा के भीतर जिले के अधिक से अधिक किसानों की 'फ़ार्मर आई०डी०' (कृषक पहचान पत्र) सुनिश्चित करना है. ताकि उन सभी पंजीकृत किसानों को राज्य एवं केंद्र सरकार की कृषि कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ बेहद पारदर्शी तरीके से दिया जा सके.
दिए गए कड़े निर्देश: जिला पदाधिकारी ने सरकार के इन महत्वपूर्ण निर्देशों का पूरी तत्परता के साथ पालन करने के लिए जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, कृषि समन्वयकों, संबंधित राजस्व कर्मचारियों तथा किसान सलाहकारों को लगातार निर्देश दिया है. वहीं इस महत्वपूर्ण अभियान की समीक्षा के दौरान जिले के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक निराशाजनक प्रगति देखी गई, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने कड़े दंडात्मक कदम उठाए हैं.
राजस्व कर्मचारी पर गाज: इस महत्वपूर्ण अभियान के नियमित समीक्षा के क्रम में बरहट अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार को सरकारी कार्यों में रुचि न लेने, लगातार दी गई आधिकारिक चेतावनियों की अनदेखी करने और फ़ार्मर आई०डी० निर्माण की गति अत्यंत लचर बनाए रखने का दोषी पाया गया है. कर्तव्य के प्रति इस घोर लापरवाही और उदासीन आचरण के कारण पंकज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
चकाई मुख्यालय निर्धारित: निलंबन की इस अवधि के दौरान उनका आधिकारिक मुख्यालय अंचल कार्यालय, चकाई निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा. राजस्व कर्मचारी पर की गई इस कार्रवाई के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से न करने तथा कार्य में कोई सुधार न लाने के आरोप में तीन किसान सलाहकारों पर भी गाज गिरी है.
चयनमुक्त करने की प्रक्रिया: इसके तहत सोनो प्रखंड के किसान सलाहकार अशोक दास, गिद्धौर प्रखंड की किसान सलाहकार अंजली कुमारी तथा इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड के किसान सलाहकार राकेश रंजन कुमार के विरुद्ध सेवा से चयनमुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कर्तव्यों में रुचि न लेने वाले और उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले ऐसे कर्मियों को पद पर बने रहने का कोई आधार नहीं है.
"जिले में कार्यरत सभी श्रेणी के अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, कृषि समन्वयकों एवं किसान सलाहकारों को दो टूक शब्दों में सचेत किया जाता है कि सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कृषकों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता, कोताही या सुस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." - जिला पदाधिकारी, जमुई
कठोर वैधानिक कार्रवाई: इसके अलावा यदि निर्धारित अवधि यानी 30 जून 2026 तक किसी भी अन्य क्षेत्र में फ़ार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण नहीं पाया जाता है, तो संबंधित उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध इससे भी अधिक कठोर अनुशासनात्मक और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को पूरी मुस्तैदी के साथ क्षेत्र में सक्रिय रहकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया है.
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