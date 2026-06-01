ETV Bharat / state

BPSC शिक्षिका ने अपनी सहेली का जेंडर चेंज कराकर रचायी शादी..चर्चा में अनोखा विवाह

जमुई: बिहार के जमुई में एक शादी चर्चा का विषय बन गई है. मामला लक्ष्मीपुर प्रखंड के एक गांव का है. इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस शादी की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि शादी करने वाली दो सहेलियां हैं, जो एक-दूसरे को बचपन से जानती हैं. इनमें से एक बीपीएससी शिक्षिका है.

बचपन की दोस्ती: दरअसल, लक्ष्मीपुर प्रखंड की रहने वाली नीशी और रानी (बदला हुआ नाम) बचपन से एक-दूसरे को जानती हैं. दोनों रिश्ते में ममेरी-फुफेरी बहनें हैं. बचपन से ही दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना होता था. धीरे-धीरे दोनों बड़ी हुईं और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद पटना में एक साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की.

बीपीएससी में चयन: पटना में रहने के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं. इसी बीच नीशी ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली और वह सरकारी शिक्षिका बन गई. नीशी की पोस्टिंग उसके गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कर दी गई. शिक्षिका बनने के बाद काम की व्यस्तता के चलते दोनों के बीच मिलना-जुलना काफी कम हो गया था.

साथ रहने की कसमें: दूरी बढ़ने के बाद दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने की कसमें खाईं. नौकरी मिलने के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई बीपीएससी शिक्षिका नीशी ने अपनी सहेली रानी का जेंडर चेंज कराने का फैसला लिया. वह रानी को लेकर दिल्ली गई, जहां डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी के माध्यम से उसका जेंडर बदल दिया. इसके बाद उसकी पहचान रानी से रमेश (बदला हुआ नाम) के रूप में हुई.

हिंदू रीति-रिवाज से शादी: लंबे समय तक चली सर्जरी की जटिल प्रक्रिया के बाद दोनों वापस जमुई लौटे. इसके बाद दोनों ने मलयपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध पतनेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार एक-दूसरे के साथ शादी कर ली. दोनों की शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं.