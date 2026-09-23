'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा', जमुई एनकाउंटर पर JDU विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान
जमुई बदसलूकी मामले में पुलिस कार्रवाई का JDU विधायक अनंत सिंह ने समर्थन किया, कहा- दुष्कर्म करने वाले का एनकाउंटर होना चाहिए.
Published : September 23, 2026 at 9:39 AM IST
पटना : जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के मुख्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद सियासत गरमा गई है. इसी बीच मोकामा से JDU विधायक अनंत कुमार सिंह ने एनकाउंटर को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ''जो रेप करेगा, उसका मर्डर होगा'' और ऐसे लोगों को एक ही दिन में मार देना चाहिए. इस दौरान उन्होंने अपने बयान में सरकार का बचाव भी किया.
'एनकाउंटर जरूरी था'
अनंत सिंह ने जमुई मामले में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरोपी के पैर में गोली मारा जाना जरूरी था और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए.
'बिहार में ऐसा करेगा तो मरेगा'
JDU विधायक ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिहार में इस तरह का अपराध करेगा तो पुलिस उसका जवाब देगी. उन्होंने जमुई की कार्रवाई पर कहा कि इस घटना को लेकर लोगों को गर्व होना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं को ऐसे मामलों में पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, न कि केवल राजनीति करनी चाहिए.
"ऐसा जो करता है उसको एक दिन में ही मार दे. मारने वाले को भी पुण्य होगा. ऐसे राक्षस व्यक्ति को जहां मिले तहां मार दे. हम जमुई-वमुई नहीं जानते. जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा. आरोपी का एनकाउंटर जरूरी था."- अनंत सिंह, विधायक, जेडीयू
तेजस्वी यादव के बयान पर भी साधा निशाना
अनंत सिंह ने जमुई मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी की बात छोड़िए, नेताओं को ऐसी परिस्थितियों में मदद के लिए आगे आना चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसे मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय पीड़ित पक्ष की मदद और अपराधियों पर कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए.
क्या है जमुई बदसलूकी कांड?
दरअसल, 19 सितंबर को जमुई में एक नाबालिग छात्र-छात्रा को रास्ते में कुछ युवकों ने रोक लिया था. आरोप है कि दोनों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू की.
मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली
पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान मामले के प्रमुख आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी. उसके साथ मौजूद हरेराम यादव भी पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में घायल हुआ. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया.
पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं आरोपी
मामले में पुलिस ने इससे पहले तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस के अनुसार, मामले में आगे भी पूछताछ और जांच के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है.
पीड़िता की पहचान उजागर न करने की अपील
मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी पुलिस और महिला आयोग ने चिंता जताई है. लोगों से अपील की गई है कि वीडियो या ऐसी कोई सामग्री साझा न करें, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो.
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