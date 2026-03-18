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साइबर ठगी के बड़े गिरोह का जामताड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार

जामताड़ा पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जामताड़ा: साइबर ठगी के बड़े गिरोह का जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के मास्टमाइंड सहित कुल छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने की है.

एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना पर साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड़ थाने क्षेत्र के अकशिया गांव के पास जंगल में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.गिरफ्तार साइबर अपराधियों में उज्ज्वल कुमार शाही, राजेंद्र मंडल, राज किशोर शाही, अजीत कुमार मंडल, अमित कुमार शाही और कुंदन मंडल शामिल हैं. पुलिस ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 18 फर्जी सिम कार्ड, एक लैपटॉप बरामद किया है. साथ ही चार मोटरसाइकिल भी जब्त की है.

जानकारी देते एसपी राजकुमार मेहता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ठगी का तरीका

एसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधी गूगल में विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों और ई पेमेंट कंपनियां के फर्जी मोबाइल नंबर डालकर कस्टमर केयर बनकर लोगों को फोन कर ठगी करते थे. क्विक सपोर्ट और एनीडेस्क के माध्यम से लोगों की समस्या का निपटारा करने का नाम पर फॉर्म भरवाते थे और सारा डिटेल्स डाउनलोड करवा लेते थे. इसके बाद उनके बैंक के खातों से रुपये उड़ा देते थे.

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