साइबर ठगी के बड़े गिरोह का जामताड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार
जामताड़ा में साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कुल 6 साइबर अपराधी रंगे हाथ पकड़े गए हैं.
Published : March 18, 2026 at 9:03 PM IST
जामताड़ा: साइबर ठगी के बड़े गिरोह का जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के मास्टमाइंड सहित कुल छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने की है.
एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना पर साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड़ थाने क्षेत्र के अकशिया गांव के पास जंगल में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.गिरफ्तार साइबर अपराधियों में उज्ज्वल कुमार शाही, राजेंद्र मंडल, राज किशोर शाही, अजीत कुमार मंडल, अमित कुमार शाही और कुंदन मंडल शामिल हैं. पुलिस ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 18 फर्जी सिम कार्ड, एक लैपटॉप बरामद किया है. साथ ही चार मोटरसाइकिल भी जब्त की है.
ठगी का तरीका
एसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधी गूगल में विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों और ई पेमेंट कंपनियां के फर्जी मोबाइल नंबर डालकर कस्टमर केयर बनकर लोगों को फोन कर ठगी करते थे. क्विक सपोर्ट और एनीडेस्क के माध्यम से लोगों की समस्या का निपटारा करने का नाम पर फॉर्म भरवाते थे और सारा डिटेल्स डाउनलोड करवा लेते थे. इसके बाद उनके बैंक के खातों से रुपये उड़ा देते थे.
करोड़ों की साइबर ठगी के मिले सुराग
एसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधियों द्वारा अब तक पूरे देश भर में करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है. गिरफ्तार साइबर अपराधियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है. साथ ही जब्त लैपटॉप की जांच में भी कई अहम जानकारी मिली है. जिसे लेकर पुलिस आगे के कार्रवाई में जुट गई है.
एसपी ने बताया कि गिरोह के द्वारा साइबर ठगी से अकूत संपत्ति भी अर्जित की गई है. फिलहाल गिरोह के पकड़े गए सभी साइबर अपराधियों के विरुद्ध साइबर थाना में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जामताड़ा जेल भेज दिया गया है.
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