जामताड़ा में SBI YONO के नाम पर साइबर ठगी, योनो अधिकारी बनकर कस्टमर्स को लगाते थे फोन

जामताड़ा: एसबीआई योनो के नाम पर साइबर अपराध करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के चार साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से सात फर्जी मोबाइल और 8 फर्जी सिम भी बरामद किए गए. ये सभी अपराधी एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे.

दरअसल, पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के डिमवाडीह गांव में बास झूड के पास साइबर अपराध के अड्डे पर छापेमारी की. यहां से कुल चार साइबर आरोपियों को पकड़ा गया, जो एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने रंगे हाथ सभी साइबर आरोपियों को पकड़ा है, जिसकी पहचान इब्राहिम अंसारी, हुसैन अंसारी, शाकिर अंसारी और सिराज अंसारी के रूप में हुई हैं.

गिरफ्तार किए गए साइबर आरोपी गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर के निवासी हैं. वहीं, इब्राहिम अंसारी गिरिडीह ग्राम पांडेयडीह थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर का रहने वाला है, जो जामताड़ा में आकर साइबर आरोपियों के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देने का काम कर रहा था.

कैसे हुआ खुलासा?

दरअसल, जामताड़ा एसपी के मोबाइल पर योनो एपीके फाइल भेजकर साइबर अपराधी फर्जीवाड़ा एवं साइबर ठगी करने का प्रयास कर रहे थे. एसपी के मोबाइल पर योनो एपीके फाइल मिलने पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ. जिसके बाद साइबर थाना की पुलिस ने टीम गठित कर ट्रैकिंग का काम शुरू किया. गुप्त रूप से पता चला कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के डिमवाडीह गांव में बास झुड के पास कुछ साइबर अपराधी योनो के नाम पर साइबर धोखाधड़ी कर रहे थे. इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया.

योनो पदाधिकारी बनकर कस्टमर को लगाते थे फोन