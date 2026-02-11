जामताड़ा में SBI YONO के नाम पर साइबर ठगी, योनो अधिकारी बनकर कस्टमर्स को लगाते थे फोन
पुलिस ने एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : February 11, 2026 at 8:03 AM IST
जामताड़ा: एसबीआई योनो के नाम पर साइबर अपराध करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के चार साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से सात फर्जी मोबाइल और 8 फर्जी सिम भी बरामद किए गए. ये सभी अपराधी एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे.
दरअसल, पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के डिमवाडीह गांव में बास झूड के पास साइबर अपराध के अड्डे पर छापेमारी की. यहां से कुल चार साइबर आरोपियों को पकड़ा गया, जो एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने रंगे हाथ सभी साइबर आरोपियों को पकड़ा है, जिसकी पहचान इब्राहिम अंसारी, हुसैन अंसारी, शाकिर अंसारी और सिराज अंसारी के रूप में हुई हैं.
गिरफ्तार किए गए साइबर आरोपी गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर के निवासी हैं. वहीं, इब्राहिम अंसारी गिरिडीह ग्राम पांडेयडीह थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर का रहने वाला है, जो जामताड़ा में आकर साइबर आरोपियों के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देने का काम कर रहा था.
कैसे हुआ खुलासा?
दरअसल, जामताड़ा एसपी के मोबाइल पर योनो एपीके फाइल भेजकर साइबर अपराधी फर्जीवाड़ा एवं साइबर ठगी करने का प्रयास कर रहे थे. एसपी के मोबाइल पर योनो एपीके फाइल मिलने पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ. जिसके बाद साइबर थाना की पुलिस ने टीम गठित कर ट्रैकिंग का काम शुरू किया. गुप्त रूप से पता चला कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के डिमवाडीह गांव में बास झुड के पास कुछ साइबर अपराधी योनो के नाम पर साइबर धोखाधड़ी कर रहे थे. इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया.
योनो पदाधिकारी बनकर कस्टमर को लगाते थे फोन
पूछताछ के क्रम में साइबर आरोपियों ने बताया कि ये लोग योनो के पदाधिकारी बनकर कस्टमर को फोन लगाते थे. व्हाट्सएप्प कॉलिंग कर यह बोलते थे कि आपका योनो काम कर रहा है या नहीं. आपका योनो अपडेट नहीं है और तुरंत व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर योनो को देखने को बोलते थे. जिसके बाद साइबर अपराधी ग्राहकों के मोबाइल फोन हैक करके लाखों रुपये उड़ा लेते थे.
पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़े गए साइबर आरोपियों द्वारा लाखों की साइबर ठगी की गई है. पुलिस द्वारा यह छानबीन की जा रही है उनके जब्त मोबाइल और सिम से कितने लोगों से साइबर ठगी की गई है.
साइबर आरोपियों की पुलिस ने शुरू की ट्रैकिंग
एसपी राजकुमार मेहता ने पकड़े गए साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ खुलासा करते हुए बताया कि उन्हीं के मोबाइल पर साइबर आरोपियों द्वारा योनो के माध्यम से साइबर ठगी करने का झांसा दिया जा रहा था. उसके बाद उन्होंने ट्रैकिंग करना शुरू किया और पुलिस टीम गठित कर छापामारी अभियान चलाया गया.
एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी गिरिडीह जिले के आलापुर के रहने वाले हैं, जो जामताड़ा में साइबर अपराधी के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे. एसपी के मुताबिक, इनके द्वारा लाखों की साइबर ठगी की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें- दो करोड़ की ठगी में शामिल साइबर अपराधी बंगाल से गिरफ्तार
दुमका पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, छह आरोपी गिरफ्तार
देवघर बना साइबर ठगों का हॉटस्पॉट! एसपी ने कहा- यह एक साइलेंट क्राइम