जामताड़ा से ट्रेनिंग के लिए गई नर्सिंग की छात्रा के साथ दिल्ली-गुड़गांव में दुष्कर्म, पुलिस से न्याय की गुहार

जामताड़ा: जिले के दुलाडीह के नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा के साथ दिल्ली, गुड़गांव में दुष्कर्म की घटना घटी है. छात्रा ट्रेनिंग के लिए दिल्ली-गुड़गांव गई थी, उसके वापस लौटने के बाद मामले का खुलासा हुआ. जिसके बाद नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने सुरक्षा और कार्रवाई की मांग को लेकर जामताड़ा महिला थाना पर घंटों विरोध प्रदर्शन किया.

जामताड़ा थाना क्षेत्र के दुलाडीह में एएनएम और जीएनएम प्रशिक्षण भवन है. इसी भवन में नर्सिंग कॉलेज चलता है, जहां राज्य भर के अलग-अलग जिलों से छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई के लिए यहां आती है. यहां से ट्रेनिंग के लिए छात्राओं को बाहर भेजा जाता है.

कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक, नर्सिंग कॉलेज की 10 छात्राओं को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, गुड़गांव भेजा गया था. उनमें से एक को होम केयर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. यह घटना तब सामने आई जब छात्रा दिल्ली, गुड़गांव से जामताड़ा नर्सिंग कॉलेज लौटी. इसके बाद बाकी छात्राएं पीड़िता के साथ जामताड़ा महिला थाने गईं और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई.

कई घंटों की मशक्कत के बाद महिला थाने में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और मेडिकल जांच के बाद जीरो एफआईआर दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई की गई.

दुलाडीह के नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर कर्नल अजबुल हक ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज में 200 छात्राएं हैं और उन्हें बड़े अस्पतालों और होम केयर सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. दस लड़कियों को दिल्ली और गुड़गांव भेजा गया था. एक छात्रा को होम केयर सेंटर भेजा गया था, जहां उसके साथ गलत काम किया गया. घटना के बाद लड़कियों को सुरक्षित जामताड़ा वापस लाया गया.

इस पूरे मामले पर जामताड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि यह घटना दिल्ली में हुई है, पीड़िता परेशान ना हो, बयान लेने के बाद जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी. उसके बाद मेडिकल जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए मामले को संबंधित थाना को भेजा जाएगा.