नगर पंचायत चुनाव: जामताड़ा के इन वार्डों का हाल जनता की जुबानी
जामताड़ा नगर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. इस बीच लोगों ने अपनी समस्याएं गिनाई हैं.
Published : January 31, 2026 at 9:54 PM IST
जामताड़ा: नगर पंचायत चुनाव को लेकर जामताड़ा में सरगर्मी बढ़ गई है. नगर पंचायत के अध्यक्ष पद और वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करना शुरू कर दिया है. साथ ही जनसंपर्क कर मतदाताओं को रिझाने का भी काम शुरू कर दिया है. वहीं ईटीवी भारत की टीम ने नगर पंचायत के वार्डों की पड़ताल की. इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया.
लंबे अर्से के बाद चुनाव होने पर लोगों में उत्सुकता
एक लंबे अर्से के बाद नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है. इस कारण प्रत्याशियों के साथ-साथ लोगों में भी काफी उत्सुकता है. लोग अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए काफी माथापच्ची कर रहे हैं. कौन प्रत्याशी जन समस्याओं का सुनने और समाधान करने का मादा रखता है इसे लेकर जनता जोड़ घटाव कर रही है.
वार्ड नंबर-1
ईटीवी भारत की टीम ने नगर पंचायत वार्ड नंबर-एक और वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर-3 की पड़ताल की. इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया. वार्ड नंबर- 1 के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में पानी की समस्या विकराल है. साथ ही जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और वार्ड की सफाई भी ठीक से नहीं होती है. इस कारण कई जगह कचरे का अंबार लगा है. लोगों ने कहा कि गरीब लोग सप्लाई के पानी पर निर्भर हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नियमित नहीं होती है.
वार्ड नंबर-2
वहीं वार्ड नंबर 2 के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में बिजली, पानी और शौचालय की मुख्य समस्या है. साथ ही वार्ड में सफाई नहीं होने से परेशानी होती है. लोगों का कहना था कि साफ-सफाई नहीं होने से दुर्गंध फैलता है और लोगों को बीमारी होने का डर सताता है. कई जगह स्ट्रीट लाइट भी खराब है. पीने के पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है. वहीं महिलाओं का कहना था कि घर में शौचालय नहीं रहने से बाहर जाना पड़ता है. पीएम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है.
वार्ड नंबर-3
वहीं वार्ड नंबर-3 के लोगों ने कहा कि उनके वार्ड में विकास की किरण नहीं पहुंची है. मुख्य रूप से पानी की समस्या है. साथ ही सफाई का भी अभाव है. इस कारण गलियों में कचरा का ढेर लगा है. हालांकि लंबे अर्से बाद चुनाव की घोषणा से लोगों में उत्साह है. अब देखना यह है कि चुनाव के बाद जीत दर्ज करने वाले जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं का किस हद तक समाधान कर पाते हैं.
