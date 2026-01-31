ETV Bharat / state

नगर पंचायत चुनाव: जामताड़ा के इन वार्डों का हाल जनता की जुबानी

जामताड़ा: नगर पंचायत चुनाव को लेकर जामताड़ा में सरगर्मी बढ़ गई है. नगर पंचायत के अध्यक्ष पद और वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करना शुरू कर दिया है. साथ ही जनसंपर्क कर मतदाताओं को रिझाने का भी काम शुरू कर दिया है. वहीं ईटीवी भारत की टीम ने नगर पंचायत के वार्डों की पड़ताल की. इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया.

अपनी समस्याओं से अवगत कराते जामताड़ा के लोग. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लंबे अर्से के बाद चुनाव होने पर लोगों में उत्सुकता

एक लंबे अर्से के बाद नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है. इस कारण प्रत्याशियों के साथ-साथ लोगों में भी काफी उत्सुकता है. लोग अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए काफी माथापच्ची कर रहे हैं. कौन प्रत्याशी जन समस्याओं का सुनने और समाधान करने का मादा रखता है इसे लेकर जनता जोड़ घटाव कर रही है.

वार्ड नंबर-1

ईटीवी भारत की टीम ने नगर पंचायत वार्ड नंबर-एक और वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर-3 की पड़ताल की. इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया. वार्ड नंबर- 1 के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में पानी की समस्या विकराल है. साथ ही जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और वार्ड की सफाई भी ठीक से नहीं होती है. इस कारण कई जगह कचरे का अंबार लगा है. लोगों ने कहा कि गरीब लोग सप्लाई के पानी पर निर्भर हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नियमित नहीं होती है.