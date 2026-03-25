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आयुष्मान कार्ड से इलाज में अनियमितता, जामताड़ा डीसी ने निजी अस्पतालों पर दिए कार्रवाई के आदेश

जामताड़ा: शहर में इलाज के नाम पर चल रहे अस्पतालों में काफी अनियमितता और गड़बड़ी बरती जा रही है. जिसका खुलासा उपायुक्त रवि आनंद ने अपने टीम के साथ कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के बाद किया. जांच में गड़बड़ी उजागर होने पर डीसी ने संबंधित अस्पतालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

निजी अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश

इन दिनों जामताड़ा शहर में इलाज के नाम पर सैकड़ों निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं. जिसमें कई अस्पतालों में नियमों का सही से पालन और मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं किया जाता है. ना ही उचित सुविधा ही दी जाती है. खासकर आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज के नाम पर घोर अनियमितता बरती जा रही है. ऐसा ही खुलासा जामताड़ा के कई अस्पताल में डीसी के जांच के क्रम में हुआ है.

कार्रवाई को लेकर जानकारी देते डीसी (ईटीवी भारत)

डीसी ने टीम के साथ सिटी अस्पताल और निजी नेत्रालय में की जांच

डीसी रवि आनंद ने अपनी टीम में शामिल एसडीओ और सिविल सर्जन के साथ सबसे पहले जामताड़ा में ही जाम रोड स्थित चल रहे एक निजी सिटी अस्पताल में जाकर जांच पड़ताल की. निरीक्षण को दौरान ना कोई चिकित्सक पाए गए और ना ही मरीजों की सुविधा अनुसार मापदंड पाया गया. अस्पताल में चलाए जा रहे दवा दुकान भी गैर कानूनी रूप से चलाए जाने का मामला सामने आया है. जिस पर उपायुक्त ने काफी फटकार लगाई और अस्पताल के सभी दस्तावेज को जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई करने और सील करने का आदेश दिया.