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साइबर क्राइम के खिलाफ जामताड़ा पुलिस का छापा, 9 अपराधी रंगे हाथों गिरफ्तार

जामताड़ा साइबर पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

Jamtara Cyber ​​Police
गिरफ्तार साइबर अपराधी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 6:23 PM IST

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जामताड़ा: साइबर अपराध का गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा की साइबर थाना पुलिस ने जामताड़ा और करमाटांड़ के विभिन्न साइबर अपराधियों के अड्डे पर टीम गठित कर साइबर अपराधियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया.

जहां से साइबर थाना की पुलिस ने कुल 9 साइबर अपराधियों को साइबर अपराध करते रंगे हाथ पकड़ा. पुलिस ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से कुल 27 मोबाइल, 39 फर्जी सिम बरामद किया है.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

बताया जाता है कि पकड़े गए साइबर अपराधी लंबे समय से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे. फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसा में लेकर विभिन्न तरह के ऐप डाउनलोड कराकर लोगों का सारा गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे. फिर साइबर ठगी को अंजाम देते थे. पकड़े गए साइबर अपराधियों ने पुलिस के समक्ष अपना-अपना अपराध स्वीकार करते हुए इसका खुलासा किया है.

एसपी शंभू सिंह ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. इसी के तहत जामताड़ा थाना और करमाटाड़ थाना क्षेत्र के साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापामारी अभियान चलाया गया, जहां से कुल नौ साइबर अपराधी को साइबर अपराध करते रंगे हाथ पकड़ा गया.

एसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधी द्वारा अब तक कितने लोगों से साइबर ठगी किया गया है, इनके पास से जब्त मोबाइल और सिम से पता लगाने का काम किया जा रहा है.

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