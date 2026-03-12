ETV Bharat / state

जामताड़ा के सहकारिता पदाधिकारी निलंबित, सदन में सरकार की घोषणा

रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह

रांची: जामताड़ा के सहकारिता पदाधिकारी को करप्शन के मामले में निलंबित कर दिया गया है. उनपर आदिम जनजाति समाज के लिए आवंटित राशन को खुले बाजार में बेचने का आरोप है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 11 मार्च को खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के दौरान इस मसले को उठाया था. खास बात है कि खुद संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को सदन में निलंबन की घोषणा की.



नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था सवाल

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 11 मार्च को खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुदान मांगों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वर्तमान सरकार भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाती है. यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के पतना में एक पदाधिकारी ने आदिम जनजाति के हिस्से के राशन को खुले बाजार में बेच दिया. राशन की कीमत एक करोड़ रु से ज्यादा थी. उन्होंने आश्चर्य जताया कि जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद उस पदाधिकारी की फिर दूसरे जिले में पोस्टिंग हो गई.