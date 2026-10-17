बस्तर में सायबर ठगी का जामताड़ा कनेक्शन, 2 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, 80 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद
रिटायर्ड शिक्षक ने सायबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 1:35 PM IST
जगदलपुर: बस्तर पुलिस ने सायबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है. दोनों ही आरोपी झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं. दोनों आरोपी लंबे समय से सायबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे. कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार बस्तर पुलिस की टीम ने कोलकाता से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 82 एटीएम कार्ड 25 हजार नगद और 6 मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए.
सायबर ठगी का जामताड़ा कनेक्शन
बस्तर ASP सुखनंदन राठौर ने कहा, परपा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड शिक्षक से फेसबुक के जरिये पेंशन कार्ड बनाने के नाम पर 5 लाख 90 हजार की ठगी कर ली थी. इसके बाद रिटार्यड शिक्षक ने परपा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामला दर्ज होने के 20 दिन बाद ही पुलिस जामताड़ा के इन शातिर आरोपियों तक पहुंच गई और इन्हें धरदबोचा. इन आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में भी कई सायबर अपराध के मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को रिमांड में लेकर लगातार इनसे पूछताछ कर रही है. और अन्य राज्यों के जिलों से भी डिटेल जुटा रही है.
पीड़ित के पास फेसबुक में पेंशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने संबंधी विज्ञापन आया. प्रार्थी द्वारा फेसबुक लिंक को टच करने पर ऑनलाइन फॉर्म ओपन हुआ. जिसमें नाम,.पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संबंधी जानकारी भरने का विकल्प आया. इस फॉर्म में अधूरी जानकारी भरकर छोड़ने पर अज्ञात मोबाइल नंबरों द्वारा प्रार्थी को लगातार फोन कॉल किया गया. और फोन पर प्रार्थी का नाम, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जानकारी लेकर प्रार्थी के बैंक खाता से लगभग 5 लाख 90 हजार ऑनलाइन ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की गई: सुखनंदन राठौर, एएसपी बस्तर
कोलकाता पुलिस के सहयोग से पकड़े गए आरोपी
पुलिस ने बताया कि शिकायत पर मोबाइल नंबर और प्रार्थी से ढगी की गई रकम जिन खातों में ट्रांसफर किए गए थे, उन सभी खातों की जानकारी निकाली गई. एटीएम से निकासी के सीसीटीवी की जानकारी जुटाई गई. आरोपियों का लोकेशन कोलकाता में लोकेट किया गया. उसके बाद कोलकाता पुलिस की टीम के सहयोग से परपा पुलिस ने आरोपियों को स्ट्रीट एरिया में मौजूद एक होटल में चिन्हाकित करते हुए घेराबंदी कर धरदबोचा. दोनों आरोपी के नाम शहबाज अंसारी और जियाउल हक है, जो झारखंड के जामताड़ा जिला के रहने वाले है.