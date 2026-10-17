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बस्तर में सायबर ठगी का जामताड़ा कनेक्शन, 2 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, 80 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद

सायबर ठगी का जामताड़ा कनेक्शन ( ETV Bharat )

जगदलपुर: बस्तर पुलिस ने सायबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है. दोनों ही आरोपी झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं. दोनों आरोपी लंबे समय से सायबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे. कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार बस्तर पुलिस की टीम ने कोलकाता से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 82 एटीएम कार्ड 25 हजार नगद और 6 मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए.

सायबर ठगी का जामताड़ा कनेक्शन बस्तर ASP सुखनंदन राठौर ने कहा, परपा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड शिक्षक से फेसबुक के जरिये पेंशन कार्ड बनाने के नाम पर 5 लाख 90 हजार की ठगी कर ली थी. इसके बाद रिटार्यड शिक्षक ने परपा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामला दर्ज होने के 20 दिन बाद ही पुलिस जामताड़ा के इन शातिर आरोपियों तक पहुंच गई और इन्हें धरदबोचा. इन आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में भी कई सायबर अपराध के मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को रिमांड में लेकर लगातार इनसे पूछताछ कर रही है. और अन्य राज्यों के जिलों से भी डिटेल जुटा रही है.