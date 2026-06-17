ETV Bharat / state

झारखंड T20 क्रिकेट लीग: अनमोल राज की 92 रन की पारी नहीं आई काम, जमशेदपुर स्टीलर्स की शानदार जीत

झारखंड T20 लीग में जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रनों से मात दी. अनमोल राज का 92 रनों की पारी बेकार गई.

JHARKHAND T20 CRICKET LEAGUE
प्रतीक रंजन को मिला मैन ऑफ द मैच (सौ. JSCA)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 के आठवें दिन जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. हालांकि संथाल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज अनमोल राज ने अकेले दम पर टीम को मुकाबले में बनाए रखा और शानदार नाबाद 92 रन बनाए. लेकिन उनकी यह संघर्षपूर्ण पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जमशेदपुर स्टीलर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने शुरुआती चार ओवरों में ही 31 रन पर दो विकेट गंवा दिए. मुश्किल परिस्थितियों में कप्तान कुमार देवब्रत और साहिल राज ने पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 117 रनों की बेहतरीन साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

Jharkhand T20 Cricket League
संथाल स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी (सौ. JSCA)

कुमार देवब्रत ने खेली 74 रनों की पारी

कुमार देवब्रत ने 74 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि साहिल राज ने 56 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया. अंतिम ओवरों में मो कौनेन कुरैशी ने सिर्फ 9 गेंदों पर नाबाद 16 रन बनाकर टीम की रनगति को और तेज किया. निर्धारित 20 ओवरों में जमशेदपुर स्टीलर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

इस पारी में संथाल स्ट्राइकर्स की ओर से गेंदबाजी में प्रत्युष कुमार ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लेकर स्टीलर्स के बल्लेबाजों को परेशान किया. वहीं शादाब हुसैन ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए.

Jharkhand T20 Cricket League
बल्लेबादी करते जमशेदपुर स्टीलर्स के खिलाड़ी (सौ. JSCA)

संथाल स्ट्राइकर्स की रही निराशाजनक शुरूआत

181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी संथाल स्ट्राइकर्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. टीम ने पारी की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया. जमशेदपुर के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज टिक नहीं सके और आठ ओवर के भीतर टीम का स्कोर 39 रन पर 6 विकेट हो गया. एक समय मुकाबला पूरी तरह जमशेदपुर के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन अनमोल राज ने हार नहीं मानी. उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी की.

50 गेंदों पर नाबाद 92 रन बनाए अनमोल

अनमोल ने सिर्फ 50 गेंदों पर नाबाद 92 रन बनाए और टीम को मुकाबले में वापस ले आए. उन्हें मनीषी का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 15 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने आठवें विकेट के लिए 81 रनों की अविजित साझेदारी कर मैच को रोमांचक बना दिया. हालांकि अंततः संथाल स्ट्राइकर्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 165 रन ही बना सकी और जीत से 16 रन दूर रह गई.

जमशेदपुर स्टीलर्स की ओर से प्रतीक रंजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (प्लेयर ऑफ द मैच) चुने गए. वहीं हर्ष राणा ने 2 विकेट हासिल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अनमोल राज की शानदार पारी भले ही जीत में तब्दील नहीं हो सकी, लेकिन उनकी जुझारू बल्लेबाजी ने मुकाबले को आखिरी ओवरों तक रोमांचक बनाए रखा. वहीं जमशेदपुर स्टीलर्स ने दबाव के क्षणों में संयम बनाए रखते हुए टूर्नामेंट में एक और महत्वपूर्ण जीत अपने नाम कर ली.

ये भी पढ़ें: आर्यन हुड्डा की 94 रन की तूफानी पारी, रांची टाइटंस बनी नई टेबल टॉपर

Jharkhand T20 Cricket League: रांची टाइटन्स और छोटानागपुर रॉयल्स ने जीते रोमांचक मुकाबले

झारखंड T20 क्रिकेट लीग: चौथे दिन कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स की शानदार जीत

TAGGED:

झारखंड प्रीमियर लीग
JHARKHAND T20 CRICKET
झारखंड T20 क्रिकेट लीग
JAMSHEDPUR STEELERS
JHARKHAND T20 CRICKET LEAGUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.