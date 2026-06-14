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Jharkhand T20 Cricket League: रोमांचक मुकाबले में जमशेदपुर स्टीलर्स ने रांची टाइटंस को दी मात

रांचीः झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 में रविवार को खेले गए एक रोमांचक और कम स्कोर वाले मुकाबले में जमशेदपुर स्टीलर्स ने रांची टाइटंस को तीन विकेट से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच में स्टीलर्स ने 13 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रांची टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने दूसरे ओवर की समाप्ति तक मात्र पांच रन के स्कोर पर अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए. शुरुआती झटकों के बाद बल्लेबाज सत्य सेतु ने पारी को संभालने का प्रयास किया और 34 गेंदों पर 39 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली. वहीं कप्तान राजदीप सिंह ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए 20 गेंदों में 30 रन बनाए.

जमशेदपुर स्टीलर्स और रांची टाइटंस के बीच मुकाबला (सौ. JSCA)

हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के प्रयासों के बावजूद रांची टाइटंस की टीम कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना सकी. नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई. अंततः रांची टाइटंस की पूरी टीम अपनी पारी की आखिरी गेंद पर 119 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

जमशेदपुर स्टीलर्स की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रतीक रंजन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 11 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि हर्ष राणा ने 19 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. इसके अलावा साहिल राज ने 23 रन देकर दो विकेट और अमन कुमार सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. स्टीलर्स के गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाए रखा, जिसका फायदा टीम को मिला.

120 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जमशेदपुर स्टीलर्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. टीम ने पहले दो ओवरों के भीतर ही अपने दो विकेट गंवा दिए. इसके बाद कुमार देवब्रत और आदर्श गिरी ने टीम की पारी को संभालते हुए 27-27 रन का योगदान दिया. दोनों बल्लेबाजों ने मध्यक्रम में उपयोगी पारियां खेलकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.