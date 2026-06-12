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झारखंड टी-20 लीग: जमशेदपुर स्टीलर्स ने धनबाद डायमंड्स को 7 रन से हराया

रांचीः जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग 2026 के रोमांचक मुकाबले में जमशेदपुर स्टीलर्स ने धनबाद डायमंड्स को 7 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. हाई स्कोरिंग मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन अंत में जमशेदपुर की टीम जीत हासिल करने में सफल रही.

20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन का मजबूत स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए जमशेदपुर स्टीलर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और लगातार रन बटोरते रहे. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद डायमंड्स की टीम ने भी जोरदार संघर्ष किया और 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य से 7 रन पीछे रह गई.

टी-20 क्रिकेट का जलवा (सौ. JSCA)

32 गेंदों पर 63 रन

इस मैच में धनबाद डायमंड्स के राम रौशन शरण ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 63 रन बनाए. उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। हालांकि उनकी यह शानदार पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

गेंदबाजी में धनबाद के शमशाद अहमद ने बेहतरीन प्रदर्शन

गेंदबाजी में धनबाद के शमशाद अहमद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 39 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मैच का फाइटर ऑफ द मैच भी चुना गया. शमशाद को मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी माना गया.