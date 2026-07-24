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NCB और जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ओडिसा-झारखंड बॉर्डर से डेढ़ सौ किलो गांजा बरामद

नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर पुलिस और NCB की संयुक्त टीम ने 149 किलो गांजा के साथ चार तस्करों को हिरासत में लिया.

GANJA RECOVERED FROM JAMSHEDPUR
कोवाली थाना परिसर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 9:08 AM IST

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जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण इलाके में कोवाली थाना की पुलिस और NCB की संयुक्त करवाई में सौ किलो से ज्यादा अवैध गांजा जब्त किया है. कोवाली थाना प्रभारी ने बताया की नशीला पदार्थ ओडिसा से जमशेदपुर लाया जा रहा था. इस दौरान चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. पूर्वी सिंहभूम जिला में नशा का अवैध कारोबार पर जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ छापेमारी के दौरान जमशेदपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और कोवाली थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सौ किलो से ज्यादा मात्रा में नशीला पदार्थ गांजा जब्त किया है. कोवाली थाना पुलिस और NCB की इस कार्रवाई में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें दो गांजा तस्कर है.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

इस बड़ी कार्रवाई को लेकर कोवाली थाना प्रभारी मुकेश साव ने बताया की गुप्त सूचना के आधार पर NCB की टीम के साथ कोवाली पुलिस ओडिसा से हल्दीपोखर आने वाली मार्ग पर चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहन जांच कर रही थी. वाहन चेकिंग के दौरान एक महंगी एक कार में 149 किलो गांजा पैकेट बनकर 10 झोला में लदा हुआ था. साथ में एक कार जो गांजा वाली गाड़ी के आगे चल रही थी, दोनों कार को जांच के लिए रोका गया. इस दौरान NCB के टीम के द्वारा जांच कर गांजा और गाड़ी को जब्त किया गया.

पुलिस ने तत्काल चारों को हिरासत में लिया है. जिसमें ओडिसा के क्योंझर जिले से मो वाजिद, चाईबासा जिले के कुम्हारटोली थाना क्षेत्र से मो शमीम, जबकि मुख्य तस्कर जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र से मो नसीम और मो शहजादा शामिल हैं.

कोवाली थाना प्रभारी ने बताया की करीब डेढ़ क्विंटल गांजा ओडिसा से झारखंड के जमशेदपुर लाया जा रहा था और यहां से अन्य जगहों पर भेजने की तैयारी थी. गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड और ओडिसा बॉर्डर तिरिंग के रास्ते में इन्हें ट्रैक किया जा रहा था और हल्दीपोखर में पकड़ने का मिशन पूरा हुआ. थाना प्रभारी ने बताया की हिरासत में लिए गए आरोपियों से NCB की टीम पूछताछ कर मुख्य सरगना का पता लगाने में जुटी है.

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