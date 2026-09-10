जमशेदपुर पुलिस ने शुरू किया ‘जोहार पुलिस’ चैटबॉट, व्हाट्सऐप पर मिलेंगी पुलिस की सेवाएं
जमशेदपुर के नागरिक अपने मोबाइल फोन पर WhatsApp के जरिए पुलिस की कई सेवाओं और जरूरी जानकारी का लाभ उठा सकेंगे. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 7:00 PM IST
रांचीः जमशेदपुर पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की है. अब नागरिक अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सऐप के जरिए पुलिस की कई सेवाओं और जरूरी जानकारियों का लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए पुलिस ने ‘जोहार पुलिस’ (JOHAR POLICE) व्हाट्सऐप चैटबॉट की शुरुआत की है.
एसएसपी ने दी जानकारी
जमशेदपुर एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए नागरिकों को 9471167577 नंबर पर व्हाट्सऐप से सिर्फ ‘Hi’ भेजना होगा, इसके बाद चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न पुलिस सेवा और जानकारियां उन तक पहुंच सकेगी. इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन कर भी इस सेवा से जुड़ा जा सकता है.
कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर
‘जोहार पुलिस’ चैटबॉट के माध्यम से लोग खोए हुए मोबाइल फोन से संबंधित जानकारी और सहायता, साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत और जानकारी, ट्रैफिक व चालान संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे. इसके अलावा पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की जानकारी तथा विभिन्न पुलिस सत्यापन की स्थिति भी देखी जा सकेगी. पुलिस के अनुसार नागरिक, पुलिस कार्यालय में दिए गए आवेदन या शिकायत की स्थिति की जानकारी भी चैटबॉट के माध्यम से ले सकेंगे. इसके साथ ही नजदीकी पुलिस थाना की जानकारी, महिला सुरक्षा और ईव-टीजिंग से संबंधित शिकायत या सूचना देने की सुविधा भी उपलब्ध होगी. चैटबॉट में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सहायता तथा पुलिस तक शिकायत, सुझाव और फीडबैक पहुंचाने की सुविधा भी दी गई है.
थाने और कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी
पुलिस के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पुलिस कार्यालय आए बिना व्हाट्सऐप के माध्यम से त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है. डिजिटल माध्यम से पुलिस और आम जनता के बीच संवाद और समन्वय को भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. जमशेदपुर पुलिस ने जिले के लोगों से ‘जोहार पुलिस’ चैटबॉट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि मोबाइल के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर कई जरूरी सेवाएं मिलने से नागरिकों को काफी सुविधा होगी.
आम लोगों के लिए इसे इस तरह समझाया जा सकता है कि उन्हें चैटबॉट का फायदा कैसे मिलेगा-
- खोया मोबाइल: मोबाइल खो जाने पर उससे जुड़ी जानकारी और सहायता हासिल की जा सकेगी,
- साइबर ठगी: साइबर अपराध से संबंधित शिकायत और जरूरी जानकारी मिल सकेगी,
- ट्रैफिक चालान: चालान से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर देखी जा सकेगी,
- पासपोर्ट/चरित्र सत्यापन: सत्यापन से संबंधित जानकारी और स्थिति पता की जा सकेगी,
- शिकायत की स्थिति: पुलिस कार्यालय में पहले से दिए गए आवेदन या शिकायत का स्टेटस जाना जा सकेगा,
- नजदीकी थाना: अपने आसपास के पुलिस थाने की जानकारी मिल सकेगी,
- महिला सुरक्षा: महिला सुरक्षा और ईव-टीजिंग से जुड़ी सूचना/शिकायत पुलिस तक पहुंचाई जा सकेगी,
- वरिष्ठ नागरिक: बुजुर्गों से जुड़ी सहायता के लिए पुलिस से संपर्क किया जा सकेगा,
- शिकायत और सुझाव: पुलिस को शिकायत, सुझाव या फीडबैक सीधे भेजने की सुविधा मिलेगी.
इस्तेमाल करने का तरीका:
मोबाइल में WhatsApp खोलें → 9471167577 नंबर पर जाएं → “Hi” भेजें → चैटबॉट में दिए विकल्पों में अपनी जरूरत की सेवा चुनें. यानी सामान्य पुलिस सेवाओं और जानकारी के लिए नागरिकों को हर बार थाने या पुलिस कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी.
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