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जमशेदपुर पुलिस ने शुरू किया ‘जोहार पुलिस’ चैटबॉट, व्हाट्सऐप पर मिलेंगी पुलिस की सेवाएं

जमशेदपुर पुलिस ने शुरू किया ‘जोहार पुलिस’ चैटबॉट ( Etv Bharat )

रांचीः जमशेदपुर पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की है. अब नागरिक अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सऐप के जरिए पुलिस की कई सेवाओं और जरूरी जानकारियों का लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए पुलिस ने ‘जोहार पुलिस’ (JOHAR POLICE) व्हाट्सऐप चैटबॉट की शुरुआत की है.

एसएसपी ने दी जानकारी

जमशेदपुर एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए नागरिकों को 9471167577 नंबर पर व्हाट्सऐप से सिर्फ ‘Hi’ भेजना होगा, इसके बाद चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न पुलिस सेवा और जानकारियां उन तक पहुंच सकेगी. इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन कर भी इस सेवा से जुड़ा जा सकता है.

जानकारी देते जमशेदपुर के एसएसपी एहतेशाम वकारिब (Etv Bharat)

कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर

‘जोहार पुलिस’ चैटबॉट के माध्यम से लोग खोए हुए मोबाइल फोन से संबंधित जानकारी और सहायता, साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत और जानकारी, ट्रैफिक व चालान संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे. इसके अलावा पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की जानकारी तथा विभिन्न पुलिस सत्यापन की स्थिति भी देखी जा सकेगी. पुलिस के अनुसार नागरिक, पुलिस कार्यालय में दिए गए आवेदन या शिकायत की स्थिति की जानकारी भी चैटबॉट के माध्यम से ले सकेंगे. इसके साथ ही नजदीकी पुलिस थाना की जानकारी, महिला सुरक्षा और ईव-टीजिंग से संबंधित शिकायत या सूचना देने की सुविधा भी उपलब्ध होगी. चैटबॉट में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सहायता तथा पुलिस तक शिकायत, सुझाव और फीडबैक पहुंचाने की सुविधा भी दी गई है.