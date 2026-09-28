ETV Bharat / state

जमशेदपुर के सोनारी रेस्टोरेंट फायरिंग मामले में रायपुर से पकड़े गए चार युवक, की जा रही है पूछताछ

सोनारी रेस्टोरेंट फायरिंग मामला ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में पिछले दिनों हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने कार्रवाई की है. जिसके तहत जमशेदपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ से चार युवकों को हिरासत में लिया है. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि युवकों से पूछताछ की जा रही है और जल्द मामला का खुलासा किया जाएगा.