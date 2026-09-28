जमशेदपुर के सोनारी रेस्टोरेंट फायरिंग मामले में रायपुर से पकड़े गए चार युवक, की जा रही है पूछताछ
जमशेदपुर पुलिस ने सोनारी रेस्टोरेंट फायरिंग केस में छत्तीसगढ़ से चार युवकों को हिरासत में लिया है.
Published : September 28, 2026 at 2:28 PM IST
जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में पिछले दिनों हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने कार्रवाई की है. जिसके तहत जमशेदपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ से चार युवकों को हिरासत में लिया है. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि युवकों से पूछताछ की जा रही है और जल्द मामला का खुलासा किया जाएगा.
गोलीबारी की घटना के बाद से एक्शन में पुलिस
दरअसल, सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव किनारे स्थित उडुपी रेस्टोरेंट में पिछले दिनों हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद पुलिस की अलग-अलग टीम पश्चिम बंगाल, बिहार और दूसरे प्रदेशों में छापेमारी कर रही है. इस कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर टोल प्लाजा से चार युवकों को हिरासत में लिया है.
छत्तीसगढ़ से पकड़े गए चार युवक
वहीं फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए थे. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चिन्हित अपराधियों को पकड़ने में जुटी है. जानकारी के मुताबिक, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर से इन सभी को पकड़ा है.
घटना के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर में टोल प्लाजा के पास घेराबंदी करके 4 युवकों को पकड़ा गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा: ललित मीणा, सिटी एसपी, जमशेदपुर
गोलीबारी में घायल हुए थे चार लोग
बता दें कि सोनारी बिन्दल मॉल में स्थित उडुपी रेस्टोरेंट में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में चार लोगों को गोली लगी थी, उनका इलाज TMH में चल रहा है. वहीं इस मामले में पुलिस की अलग-अलग टीम छापामारी कर रही है.
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