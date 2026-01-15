ETV Bharat / state

जमशेदपुर में धरा गया आर्म्स के साथ यूपी का अपराधी, सोशल मीडिया पर व्यवसायियों को देता था धमकी

जमशेदपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक अपराधी को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है.

पुलिस की गिरफ्त में अपराधी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 15, 2026 at 7:07 PM IST

Updated : January 15, 2026 at 8:42 PM IST

जमशेदपुर: पुलिस ने बिरसानगर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के एक अपराधी को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिये व्यवसायियों को धमकी देता था. इसके अलावा अपराधी पुलिस पर भी निशाना साधता था. अजय सिंह उर्फ अजय वाल्मीकि उर्फ मोटा नाम का अपराधी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. यह वहां कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कई मामले में जेल भी जा चुका है.

गिरफ्तार उत्तर प्रदेश का अपराधी जमशेदपुर में भी कई अपराधियों के साथ मिलकर आपराधिक घटना को अंजाम दे चुका है. जमशेदपुर में भी इस पर कई मामले दर्ज हैं: कुमार शिवाशीष, सिटी एसपी

उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरसानगर में आर्म्स के साथ एक अपराधी घूम रहा है. सूचना के आधार पर कार्रवाई कर अजय सिंह नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, मोबाइल और एक डायरी बरामद की गई है.

जानकारी देते सिटी एसपी कुमार शिवाशीष (Etv bharat)

सिटी एसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधी, सोशल मीडिया के जरिये व्यवसायियों को धमकी देता था. इसके साथ ही यह भी कहता था कि पुलिस क्या करेगी, उस पर भी गोली चलाएंगे, अब यहां मेरा राज चलेगा. जिसके बाद अपराधी अजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

लापता व्यवसायी पुत्र का नहीं मिला कोई सुराग

जमशेदपुर के रहे व्यवसाई के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण के दो दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. मामले में सिटी एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि मामला सेंसेटिव है. उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार किया. इधर उद्यमी के बेटे के अपहरण के बाद पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर कार्रवाई करने में लगी हुई है. दो जिलों की पुलिस के इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है.

इधर उद्यमी के बेटे के अपहरण पर सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यावसायिक संगठन ने अपना विरोध जताया और प्रशासन से सही सलामत कैरव गांधी की वापसी की मांग की है. आपको बता दे कि उद्यमी देवांग गांधी सरायकेला जिला के आदित्यपुर ASIA के उपाध्यक्ष हैं.

